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Gişenin galibi: Ocean’s 8 (ABD box office rakamları- 11 Haziran 2018)

ntv.com.tr

ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen box office listesinin zirvesinde bu hafta kadın filmleri var.

  • 1

    Life of the Party / 2,1 milyon dolar 

  • 2

    Upgrade / 2,2 milyon dolar 

  • 3

    Hotel Artemis / 3,1 milyon dolar

  • 4

    Book Club / 4,2 milyon dolar

  • 5

    Sürükleniş / 5 milyon dolar 

  • 6

    Avengers: Infinity War (Avengers: Sonsuzluk Savaşı) / 6,8 milyon dolar

  • 7

    Ayin / 13 milyon dolar

  • 8

    Deadpool 2 / 13,6 milyon dolar

  • 9

    Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi / 15,1 milyon dolar

  • 10

    Ocean's 8 / 41,5 milyon dolar

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