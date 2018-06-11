Gişenin galibi: Ocean’s 8 (ABD box office rakamları- 11 Haziran 2018)
ntv.com.tr
ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen box office listesinin zirvesinde bu hafta kadın filmleri var.
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1
Life of the Party / 2,1 milyon dolar
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2
Upgrade / 2,2 milyon dolar
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3
Hotel Artemis / 3,1 milyon dolar
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4
Book Club / 4,2 milyon dolar
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5
Sürükleniş / 5 milyon dolar
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6
Avengers: Infinity War (Avengers: Sonsuzluk Savaşı) / 6,8 milyon dolar
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7
Ayin / 13 milyon dolar
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8
Deadpool 2 / 13,6 milyon dolar
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9
Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi / 15,1 milyon dolar
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10
Ocean's 8 / 41,5 milyon dolar