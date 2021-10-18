Gişenin yeni lideri Cadılar Bayramı Öldürür (15-17 Ekim 2021 ABD Box Office rakamları)

2018 yılında yeni bir soluk getirdiği serinin en iyi filmlerinden birine imza atan David Gordon Green, kendi üçlemesinin ikinci filmi Halloween Kills’le (Cadılar Bayramı Öldürür) gişenin zirvesine yerleşti. ABD 15-17 Ekim gişe rakamlarına göre Jamie Lee Curtis'in, başrolünde yer aldığı korku filmi hafta sonu 50.4 milyon hasılat elde etti. İşte Amerika'da hafta sonun en çok izlenen filmler...

Haberler 18.10.2021 - 11:12

Gişenin yeni lideri Cadılar Bayramı Öldürür (15-17 Ekim 2021 ABD Box Office rakamları) - 1
Most Eligible Bachelor 470 bin dolar
Gişenin yeni lideri Cadılar Bayramı Öldürür (15-17 Ekim 2021 ABD Box Office rakamları) - 2
Lamb 543 bin dolar
Gişenin yeni lideri Cadılar Bayramı Öldürür (15-17 Ekim 2021 ABD Box Office rakamları) - 3
Free Guy 680 bin dolar
Gişenin yeni lideri Cadılar Bayramı Öldürür (15-17 Ekim 2021 ABD Box Office rakamları) - 4
Honsla Rakh 706 bin dolar
Gişenin yeni lideri Cadılar Bayramı Öldürür (15-17 Ekim 2021 ABD Box Office rakamları) - 5
Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings 3.5 milyon dolar
Gişenin yeni lideri Cadılar Bayramı Öldürür (15-17 Ekim 2021 ABD Box Office rakamları) - 6
The Last Duel4.8 milyon dolar
Gişenin yeni lideri Cadılar Bayramı Öldürür (15-17 Ekim 2021 ABD Box Office rakamları) - 7
The Addams Family 7.2 milyon dolar
Gişenin yeni lideri Cadılar Bayramı Öldürür (15-17 Ekim 2021 ABD Box Office rakamları) - 8
Venom: Let There Be Carnage 16.5 milyon dolar
Gişenin yeni lideri Cadılar Bayramı Öldürür (15-17 Ekim 2021 ABD Box Office rakamları) - 9
No Time to Die 24.3 milyon dolar
Gişenin yeni lideri Cadılar Bayramı Öldürür (15-17 Ekim 2021 ABD Box Office rakamları) - 10
Halloween Kills 50.4 milyon dolar

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