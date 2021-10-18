Gişenin yeni lideri Cadılar Bayramı Öldürür (15-17 Ekim 2021 ABD Box Office rakamları)
2018 yılında yeni bir soluk getirdiği serinin en iyi filmlerinden birine imza atan David Gordon Green, kendi üçlemesinin ikinci filmi Halloween Kills’le (Cadılar Bayramı Öldürür) gişenin zirvesine yerleşti. ABD 15-17 Ekim gişe rakamlarına göre Jamie Lee Curtis'in, başrolünde yer aldığı korku filmi hafta sonu 50.4 milyon hasılat elde etti. İşte Amerika'da hafta sonun en çok izlenen filmler...
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