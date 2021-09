Marvel filmi Shang-Chi ve On Halka Efsanesi (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) ise 16 bin 782 seyirciyle dördüncü sırada kendine yer buldu. Toplamda 205 bin 460 seyirciye ulaşan film, Hızlı ve Öfkeli 9 ile Black Widow'dan sonra bu yıl içerisinde 200 bin seyirci baremini aşan üçüncü yapım oldu.