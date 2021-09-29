Glastonbury Festivali raporu: Nehre giden idrar balıkları zehirledi

"BALIKLARIN NESLİ TÜKENİYOR"

Bangor Üniversitesi'nden Dr. Christian Dunn, “Temel endişemiz çevresel etkidir. Bu çalışma, uyuşturucuların Avrupa yılan balığının yaşam döngüsünü bozacak kadar yüksek seviyelerde salındığını ve nesli tükenmekte olan bu türün korunmaya yönelik çabalarını da boşa çıkardığını gösteriyor. Çevre sorunları için eğitim çok önemli. İnsanların plastik kirlilik hakkında bilinçlendirilmesi ve Glastonbury'yi plastikten arındırmak için büyük çaba sarf edilmesi gerekiyor. Aynı zamanda uyuşturucu ve uyuşturucu atıkları konusunda da farkındalık yaratmamız gerekiyor” dedi.