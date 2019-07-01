Glastonbury Festivali’nin ardında çöp dağı kaldı
ntv.com.tr
Dünyanın en büyük açık hava festivali Glastonbury, dün sona erdi. 200 bin kişinin katıldığı festivalin ardında çöp dağı kaldı. Tek kullanımlık plastik yasağına aldırmayanlar çoğunluktaydı. Yine de beş günlük Glastonbury Festivali sadece geride kalan çöpleriyle değil renkli anlarıyla da konuşuldu.
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Dünyanın en büyük açık hava festivali Glastonbury, dün sona erdi.
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İngiltere’nin Glastonbury şehrindeki 900 dönümlük Worthy Çiftliği'nde 26 Haziran’da başlayan ve beş gün süren festivalin ardından çöp dağları kaldı.
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Tek kullanımlık plastik kullanımının yasaklandığı, geri dönüştürülebilir ve tekrar kullanılabilir kapların kullanılmasının teşvik edildiği festivalde, katılımcıların büyük bir kısmının yasağa uymadığı görüldü.
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200 bin katılımcının beş gün boyunca kamp kurduğu, iklim değişikliği karşıtı ve çevre bilinci temasıyla gerçekleştirilen Glastonbury Festivali’nde plastik çöp yoğunluğu dikkat çekti.
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Festival organizasyonunun resmi sosyal medya hesabından dün, katılımcılara ‘fesival alanını hak ettiği şekilde bırakma’ çağrısı yapılarak, katılımcılardan çöplerini toplamaları istendi.
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Binden fazla gönüllü, festivalden arta kalan çöpleri toplamak için seferber oldu.
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Bazı katılımcıların, çöpün yanı sıra sandalye, çadır gibi kamp malzemelerini de festival alanında bırakmayı tercih ettiği görüldü.
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2017’de yapılan festivalde bir milyondan fazla plastik şişede içecek satılırken, bu yılki festivalde sıfır plastik satışı yapıldı.
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Kylie Minogue’dan Billie Eilish'e, Miley Cyrus'tan Janet Jackson'a, The Killers, Sean Paul, Liam Gallagher, Tom Odell'e kadar dünya çapında isimlerin sahne aldığı festival, geride renkli görüntüler bıraktı.
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10Biletlerin satışa çıktıktan 36 dakika sonra tükendiği festivalde katılımcıların birbirinden renkli kostümleri dikkat çekti.
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İşte dünyanın en büyük açık hava festivalinden geride kalan renkli anlar...
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