Glenn Close Oscar'da 'en iyi' Razzie'de 'en kötü' oyuncu adayı oldu

"SAÇ VE MAKYAJ EKİBİME ÇOK ŞEY BORÇLUYUM"

Oscar adaylığının açıklanmasından sonra Close şu açıklamayı yaptı:

“Tüm adayları kutluyorum. Netflix’in sanatçılarına mükemmel desteği için çok heyecanlı ve müteşekkirim. Ron Howard, Amy Adams, Owen Asztalos ve harika saç ve makyaj ekibime çok şey borçluyum. Bu, onlarsız olamazdı. Bu adaylığı çocuklarına daha iyi bir hayat verebilmek için mücadele eden dünyanın bütün büyükannelerine adıyorum.”