Glenn Close Oscar'da 'en iyi' Razzie'de 'en kötü' oyuncu adayı oldu

ntv.com.tr 16.03.2021 - 07:41
SEKİZİNCİ OSCAR ADAYLIĞI
Dün, Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi 93. Oscar Ödülleri için adayları açıkladı. Glenn Close, sekizinci kez Oscar’a aday gösterildi. Hillbilly Elegy adlı Netflix yapımı filmle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu adayları arasında gösterilen ünlü oyuncu, aynı zamanda ‘en kötü oyuncu’ seçilmeye de aday.
Daha önce was James Coco 1981 yapımı Only When I Laugh filmiyle, Amy Irving de 1983 yapımı Yentl ile hem ‘en iyi’ hem de ‘en kötü’ seçilmeye aday gösterilmişti. Coco da Irving de hiçbir ödülü kazanamamıştı.
Hillbilly Elegy filminde Amy Adams ile başrolleri paylaşan Close, büyükanne Bonnie “Mamaw” Vance karakterine hayat verdi. İlk Oscar’ını almak için sonucu bekleyen Close, bunun için diğer adaylar Maria Bakalova (Borat Subsequent Moviefilm), Olivia Colman (The Father), Amanda Seyfried (Mank) ve Yuh-Jung Youn (Minari) ile yarışıyor.
Close aynı zamanda Razzie’nin ‘en kötüler’ listesinde de Lucy Hale (Fantasy Island), Maggie Q (Fantasy Island), Kristen Wiig (Wonder Woman 1984) ve Maddie Ziegler (Music) ile ‘yarışta’.
"SAÇ VE MAKYAJ EKİBİME ÇOK ŞEY BORÇLUYUM"
Oscar adaylığının açıklanmasından sonra Close şu açıklamayı yaptı:“Tüm adayları kutluyorum. Netflix’in sanatçılarına mükemmel desteği için çok heyecanlı ve müteşekkirim. Ron Howard, Amy Adams, Owen Asztalos ve harika saç ve makyaj ekibime çok şey borçluyum. Bu, onlarsız olamazdı. Bu adaylığı çocuklarına daha iyi bir hayat verebilmek için mücadele eden dünyanın bütün büyükannelerine adıyorum.”
RAZZIE'LER VE OSCAR'LAR PEŞ PŞE AÇIKLANACAK
2021 Oscar Ödülleri, 25 Nisan’da Los Angles’taki Union Station ve Hollywood’daki Dolby Theatre’da yapılacak törenle sahiplerine verilecek. Razzie Ödülleri ise Oscar’dan bir gece önce açıklanacak.