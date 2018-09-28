Göbeklitepe turizmin lokomotifi oldu (UNESCO Dünya Miras Listesi)

1 Göbeklitepe'nin yaklaşık 3 ay önce UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasının ardından yüzlerce seyahat acentesi ve tur operatörünün gezi programına girdiğini anlatan İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, ilgi ve alakanın yansımalarının da şehirde net bir şekilde görülmeye başladığını ifade etti.

2 Aslan, sıcak hava nedeniyle bölge illerinde yaz aylarında turist sayısının düştüğünü hatırlatan Aslan, Göbeklitepe'nin yaz ortasında listeye dahil edilmesiyle bir anda yerli ve yabancı turistlerin bölgeye akın etmeye başladığını dile getirdi.



Göbeklitepe'yi günlük bin civarında turistin ziyaret ettiğini vurgulayan Aslan, şöyle devam etti: "Göbeklitepe'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmesinin üzerinden üç ay geçti ancak meyvelerini hemen almaya başladık. Bu konunun gerek basın yayın organlarında gerekse de reklam ve tanıtımlarda da geniş çaplı yankıları oldu. Özellikle seyahat acenteleri, bölgeye artan ilgi nedeniyle turlarını artırdı. Daha önceki yıllarda temmuz, ağustos aylarında sıcaklık nedeniyle grup turları alamazken bu yıl sıcağa rağmen Göbeklitepe dolayısıyla grup turları geldi."

3 Aslan, büyük yabancı seyahat acentelerinin programlarına da Göbeklitepe'nin girdiğine dikkati çekerek şu değerlendirmeyi yaptı: "Bunların hepsi Göbeklitepe'nin aslında 2019 ve 2020 yılındaki turizm hedeflerine rahatlıkla ulaşabileceğini gösteriyor. Bölgenin 2023 turist hedefinde Göbeklitepe'nin çok daha etkin rol oynayacağı görülüyor. Burayı görmek isteyenler bölgenin farklı illerinde de turizm hareketine katılarak canlılık yarattılar. Bu da bizi sevindiriyor. Bu mekanı değerlendirirken sadece Şanlıurfa'ya fayda sağlayacak diye düşünmüyoruz. Bölgeye, Türkiye'nin kültür turizmine artı değer katacağını düşünüyoruz."

4 Göbeklitepe'nin UNESCO listesine dahil edilmesiyle şehre olan ilgi ve merakın katlanarak arttığını bildiren Çiftçi, artan ziyaretçi potansiyelini daha iyi değerlendirebilmek için gayret gösterdiklerini ifade etti.

5 Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Göbeklitepe için resmi tören düzenleneceğini vurgulayarak "Göbeklitepe'nin resmi açılışını Cumhurbaşkanımız ile istişare ettik, kendisinin ve uluslararası tur acentelerinin katılımıyla yakın bir zamanda dev bir açılış olacak. Yurt dışından da içinden de Göbeklitepe için çok telefon alıyoruz. Göbeklitepe gerçekten çok önemli bir inanç merkez, özellikle tarihin okunması anlamında çok şey ifade ediyor. Bilim adamlarının da yoğun ilgisini çekiyor." diye konuştu.

6 Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban ise 12 bin yıllık geçmişiyle Göbeklitepe'nin dünyanın en önemli tarihi alanlarından birisi olduğunu söyledi.





