Göbeklitepe'de yeni desenler keşfedildi



İsrailli arkeologlar UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'de gizli geometrik desenler keşfetti.

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28.04.2020 - 09:44

Tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe için arkeologlar yeni rapor yayınladı. Arkeologlar, 11.5 bin yıl önce Türkiye'nin merkezinde büyük monolitler inşa eden neolitik avcı-toplayıcıların geometri bilgisi ve daha önce düşünülenden çok daha karmaşık bir toplumsal yapıya sahip olduklarını aktardı.







İsrailli arkeologlar tarafından yapılan bir keşif, Göbeklitepe'nin düşünülenden daha karmaşık bir yapıya sahip olduğunu ve o zamanlar için imkansız olduğu düşünülen karmaşık planlama teknikleri uygulandığını gösteriyor.







Göbeklitepe'deki en eski üç taş mahfaza üzerinde yapılan çalışmalar, bu yapıların tüm mimari planının altında yatan gizli bir geometrik desen, özellikle de bir eşkenar üçgen olduğunu ortaya koydu.







Tel Aviv Üniversitesi'nden arkeolog Gil Haklay ve Avi Gopher tarafından elde edilen bulgular, şimdiye kadarki varsayımın aksine, üç mahfazadan oluşan yapının tek bir birim olarak tasarlandığını ve muhtemelen aynı zamanda inşa edildiği tahmin ediliyor.







Bu durumda, Göbeklitepe'yi inşa edenlerin, tekerleğin icadından binlerce yıl önce, geometrik prensipleri anladığını ve söz konusu prensipleri inşaat planlarına uygulayabildiklerini ortaya koyuyor.

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