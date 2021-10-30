Göbeklitepe'ye ziyaretçi akını

Şanlıurfa'daki UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatiliyle birlikte 3 günlük tatili fırsat bilen vatandaşların akınına uğradı.

Haberler - DHA 30.10.2021 - 17:31

Göbeklitepe'ye ziyaretçi akını - 1

tatiliyle birlikte 3 günlük tatili fırsat bilen vatandaşlar ''Tarihin sıfır noktası'' diye anılan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 'ye akın etti.

Göbeklitepe'ye ziyaretçi akını - 2

Hava sıcaklığının 23 dereceyi bulduğu kente gelen ziyaretçiler neolitik döneme ait yabani hayvan figürlü 'T' biçimli dikili taşları ve tapınak kalıntılarını yakından görme fırsatını buldu.

Göbeklitepe'ye ziyaretçi akını - 3

Burada fotoğraf çektiren yerli ve yabancı ziyaretçiler, ören yerinin tarihi hakkında bilgi aldı.

Göbeklitepe'ye ziyaretçi akını - 4

Ziyaretçiler, gördükleri tarihi alanların çok etkileyici olduğunu ve herkesin gelip görmesi gerektiğini söyledi.

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Göbeklitepe'ye ziyaretçi akını - 6
Göbeklitepe'ye ziyaretçi akını - 7
Göbeklitepe'ye ziyaretçi akını - 8

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