'Göğe baktıran' şair Turgut Uyar'ın vefatının 33. yılı

90. Doğum gününde Unutulmaz Şair Turgut Uyar ve 9 Şiiri

1.YAD

Güzel günlerim vardı yağmurlarla ıslanan,

Ve güzel gecelerim masallarla dopdolu.

Her şey, her şey güzeldi, gözyaşı, dünya, zaman,

Böğürtlen topladığım ıssız, tozlu köy yolu,

Güzel günlerim vardı yağmurlarla ıslanan.



Ufacık korumuzda dolaşırdım korkuyla,

Ve Allahı arardım serçe yuvalarında,

Bulamayınca dua yollardım akan suyla,

Göğü bulutlar saran bahar havalarında,

Dolaşırdım ufacık korumuzda korkuyla.



Seyrederdim göklerde her gün büyüyen ayı.

Ve kale duvarından yıkık mezarlıkları,

Bana korkunç bir devi hatırlatan kayayı.

Ve annemin taktığı mavi nazarlıkları,

Seyrederdim göklerde her gün büyüyen ayı.



Odanın ortasında yanan petrol lâmbası,

Ve bazan şimşeklerle aydınlanan geceler.

Bacamızın üstünde duran leylek yuvası,

Ne güzeldi ne güzel masallar, bilmeceler.

Odanın ortasında yanan petrol lâmbası.



Neş'elerim geride kaldı eski günlerde,

Güzel günlerim vardı yağmurlarla ıslanan,

O doğduğum diyarda, o kuru ıssız yerde,

Petrol değil masaldı lâmbalarında yanan

Neş'elerim geride kaldı eski günlerde...