Gökçeada’dan çalınan 12 tarihi ikona, 14 yıl sonra Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos’a teslim edildi

İHA 10.08.2021 - 17:13
Troya Müzesi’nde gerçekleştirilen törende konuşan İstanbul Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos, “Bu güzel günü sayın bakanımızın hassasiyetine ve hoşgörüsüne borçluyuz. İkonalar dinimizce kutsal emanetler sayılır. Tabii ki tahtaya veya boyalara tapmıyoruz. İkonaların üzerindeki şahısların, azizlerin, azizelerin, özellikle Mesih İsa ve Meryem Ana'nın önünde dualarımızı yapıyoruz. İkonaları muhafaza eden kiliselerimiz en önemli ibadet yerlerimizdir, Hristiyan dinine göre. Bu kiliselerde dualarımız için kullandığımız tasvirlere, ikonalara büyük bir önem veriyoruz. Elimizden herhangi bir şekilde alındığı, çalındığı zaman büyük üzüntü duyuyoruz" dedi.
"Emniyet mensupları sayesinde adadaki kiliselerimizden çalınan bu 12 ikonanın bize iade edilmesi çok önemli bir olaydır. Sayın bakanımıza, emniyet mensuplarına patrikhanemiz, Gökçeada ve Bozcaada metropolitliğimiz, cemaatimiz ve şahsım adına en samimi şükranlarımızı ifade ediyorum" diyen Patrik, "Son zamanlarda çok tarihi bir değeri olan, biz Hristiyanlar için dini önemi olan Sümele Manastırı'nın onarımındaki çok kıymetli rolü biliyoruz ve takdir ediyoruz. Sayın bakanımız bu hassasiyetiniz kültürel mirasımıza karşı tutumunuz takdire şayandır" diye konuştu.
Önümüzdeki pazar günü Sümele Manastırı'nda Meryem Ana'nın göğe çıkışının kutlandığı gün tekrar ayin yapma şansına sahip olduklarını söyleyen Bartholomeos, "2010 yılından başlamak üzere 2015 yılına kadar 6 defa oradaki ayini yönettim. 2010-2011 yıllarında Ukrayna'dan gelen din adamlarıyla beraber bu ayinleri yönettim. Ondan sonra restorasyon çalışmaları başladı. 5-6 sene ara verildi. Geçen sene bize verilen izinlerle yine ayinleri tekrarladık. Bu sene şahsen ben gidip bu ayini yöneteceğim" dedi.
Patrik, ayine yurt dışından da katılımın yüksek olacağını belirtti.
"KÜLTÜR VARLIKLARI HİÇBİR ZAMAN AYRIMCILIĞA UĞRAMADI"
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise, "2019 yılında Sayın Patrik ile Türk ve İslam Eserleri Müzemizde bir araya gelmiştik. İstanbul Çarşamba Mehmet Ağa Camii’nden çalınan, 16’ncı yüzyıl Osmanlı çini sanatının nadide bir örneği olan Ayet’el Kürsi işlemeli panomuzun, İngiltere’den ülkemize iadesinin mutluluğunu bizlerle paylaşmışlardı. Aynı mutluluğu bugün de bu özel eserleri, kiliselerle yeniden buluşması için Sayın Patrik’e takdim ederken yaşıyoruz" dedi.
"Ülkemizde kültür varlıkları devlet malı niteliğindedir. Bunları çalmak, izinsiz bulundurmak, bulmak için kazı yapmak ve hatta tesadüfen bulup haber vermemek hapis cezası ile yaptırıma bağlanmış olan suçlardır. Yurt dışına kültür varlığı çıkarmak ise beş yıldan on iki yıla kadar hapis cezası gerektirir" diyen Ersoy şunları söyledi:
"Osmanlı İmparatorluğu döneminde yürürlüğe girmiş ilk yasal düzenlemelerden tutun da bugün yürürlükte olan mevzuatımıza kadar uzanan süreçte, kültür varlıkları hiçbir zaman din, dil, ırk gibi ayrımlara maruz bırakılmamıştır. Ülkemizde kültür varlıkları ait oldukları dönem, işlev ve üretim amaçları gözetilmeden hassasiyetle korunmakta, her bir parça yasalarımızın güvencesi altında titiz bir şekilde muhafaza edilmektedir. Dilerim ki herkes medeniyetimizin bu hoşgörü ikliminden feyz alsın; kültür varlıklarının barış, dostluk, kardeşlik ve diyalog unsuru olduğunu anlasın."
ANADOLU OPERASYONU'NDA 4 BİN 122 ESER ELE GEÇİRİLDİ
Anadolu Operasyonu’nda önemli gelişmeler yaşandığını da kaydeden Bakan Ersoy, “İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca uzun süredir titizlikle yürütülen ve Bakanlığımızın da uzman desteği sağladığı Anadolu Operasyonu ilk sonuçlarını vermeye başladı. Bu operasyon, Cumhuriyet tarihinin suçtan elde edilen gelire yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı operasyonudur" dedi.
Eş zamanlı olarak Hırvatistan, Sırbistan, Bulgaristan ve Türkiye’de gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 4 bin 122 tarihi eser ele geçirildiğini söyleyen Ersoy, "Ülkemize ait pek çok eserin yurtdışına kaçırılmadan yakalanmış olmasının yanında sınırlarımız dışına çıkarılarak müzayede evlerinde satılan çok sayıda eserin de tespiti yapılmıştır. Bunların ülkemize iadesine yönelik gerekli girişimleri de ilgili kurumlarımızla koordineli olarak gerçekleştireceğiz" diye konuştu.