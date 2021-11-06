Göreme Açık Hava Müzesi'ndeki kilise ve şapeller ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor

Kapadokya'da her yıl yüzbinlerce ziyaretçinin gezdiği Göreme Açık Hava Müzesi içinde yer alan kayadan oyma kilise, manastır ve şapeller tarihi dokusu ve asırlara meydan okuyan freskleriyle turistleri cezbediyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 06.11.2021 - 16:19

Göreme Açık Hava Müzesi'ndeki kilise ve şapeller ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor - 1

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki alanda bulunan çok sayıdaki dini yapıdan Karanlık, El Nazar, Tokalı, Elmalı kiliseleri ile Azize Barbara, Aziz Basil şapelleri, başlıca ziyaret edilenler arasında yer alıyor.

Göreme Açık Hava Müzesi'ndeki kilise ve şapeller ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor - 2

İlk dönemlerde daha sade çizimlerle süslenen kilise, şapel ve manastırlarda, üçüncü yüzyılda Roma İmparatoru 1. Konstantin'in Hıristiyanlığı kabul etmesinin ardından duvar ve tavanlara resmedilen freskler aradan geçen asırlara rağmen orijinalliğini koruyor.

Göreme Açık Hava Müzesi'ndeki kilise ve şapeller ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor - 3

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzeler arasında, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen ilk 10 turizm merkezi arasında yer alan Göreme Açık Hava Müzesi'nde bulunan kilise ve şapellerde yer alan orijinal fresklerdeki "Doğum", "Vaftiz", "Kudüs'e giriş", "Beytüllahim'e yolculuk", "Üç müneccimin tapınması", "Lazarus'un diriltilmesi", "Son akşam yemeği", "İsa çarmıhta" ve "İbrahim peygamberin misafirperverliği" tasvirleri, turistlerin ilgisini çekiyor.

Göreme Açık Hava Müzesi'ndeki kilise ve şapeller ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor - 4

İşte diğer kareler...

Göreme Açık Hava Müzesi'ndeki kilise ve şapeller ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor - 5
Göreme Açık Hava Müzesi'ndeki kilise ve şapeller ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor - 6
Göreme Açık Hava Müzesi'ndeki kilise ve şapeller ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor - 7
Göreme Açık Hava Müzesi'ndeki kilise ve şapeller ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor - 8
Göreme Açık Hava Müzesi'ndeki kilise ve şapeller ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor - 9
Göreme Açık Hava Müzesi'ndeki kilise ve şapeller ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor - 10
Göreme Açık Hava Müzesi'ndeki kilise ve şapeller ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor - 11
Göreme Açık Hava Müzesi'ndeki kilise ve şapeller ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor - 12
Göreme Açık Hava Müzesi'ndeki kilise ve şapeller ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor - 13

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