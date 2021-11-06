Göreme Açık Hava Müzesi'ndeki kilise ve şapeller ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzeler arasında, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen ilk 10 turizm merkezi arasında yer alan Göreme Açık Hava Müzesi'nde bulunan kilise ve şapellerde yer alan orijinal fresklerdeki "Doğum", "Vaftiz", "Kudüs'e giriş", "Beytüllahim'e yolculuk", "Üç müneccimin tapınması", "Lazarus'un diriltilmesi", "Son akşam yemeği", "İsa çarmıhta" ve "İbrahim peygamberin misafirperverliği" tasvirleri, turistlerin ilgisini çekiyor.



