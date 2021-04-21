Görevimiz Tehlike 7 (Mission: Impossible 7) filminde tren sahnesi böyle çekildi

ntv.com.tr 21.04.2021 - 07:22
Tom Cruise ve Hayley Atwell, Görevimiz Tehlike 7 (Mission: Impossible 7) filminin aksiyon sahneleri çekiminde görüntülendi.
58 yaşındaki Cruise ile 39 yaşındaki Atwell, İngiltere’nin Kuzey Yorkshire bölgesindeki Levisham köyüne kurulan setteydi.
Pandemi nedeniyle sıkı şartlar altında çekilen film için İtalya’dan sonra İngiltere’de çekimler devam ediyor.
Sahne, Tom Cruise'un bir Norveç tren istasyonu olarak tasvir edilmesi planlanan Yorkshire tren istasyonunda, trenlerde aksiyon içeren cesur hareketler yapmasını içeriyordu.
Cruise, çekimlerin yapıldığı bölgeden helikopterle ayrıldı.
İşte, Tom Cruise ve kalabalık film ekibinin Görevimiz Tehlike 7 setinden yansıyanlar...