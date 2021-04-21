Görevimiz Tehlike 7 (Mission: Impossible 7) filminde tren sahnesi böyle çekildi

Tom Cruise, Görevimiz Tehlike 7 (Mission: Impossible 7) filminin İngiltere'ye taşınan setinde görüntülendi. Kalabalık film ekibi, Cruise'un tren istasyonunda çekilecek aksiyon solu sahnesinin hazırlığındaydı.

ntv.com.tr 21.04.2021 - 07:22

Görevimiz Tehlike 7 (Mission: Impossible 7) filminde tren sahnesi böyle çekildi - 1

Tom Cruise ve Hayley Atwell, Görevimiz Tehlike 7 (Mission: Impossible 7) filminin aksiyon sahneleri çekiminde görüntülendi.

Görevimiz Tehlike 7 (Mission: Impossible 7) filminde tren sahnesi böyle çekildi - 2

58 yaşındaki Cruise ile 39 yaşındaki Atwell, İngiltere’nin Kuzey Yorkshire bölgesindeki Levisham köyüne kurulan setteydi.

Görevimiz Tehlike 7 (Mission: Impossible 7) filminde tren sahnesi böyle çekildi - 3

Pandemi nedeniyle sıkı şartlar altında çekilen film için İtalya’dan sonra İngiltere’de çekimler devam ediyor.

Görevimiz Tehlike 7 (Mission: Impossible 7) filminde tren sahnesi böyle çekildi - 4

Sahne, Tom Cruise'un bir Norveç tren istasyonu olarak tasvir edilmesi planlanan Yorkshire tren istasyonunda, trenlerde aksiyon içeren cesur hareketler yapmasını içeriyordu.

Görevimiz Tehlike 7 (Mission: Impossible 7) filminde tren sahnesi böyle çekildi - 5

Cruise, çekimlerin yapıldığı bölgeden helikopterle ayrıldı.

Görevimiz Tehlike 7 (Mission: Impossible 7) filminde tren sahnesi böyle çekildi - 6

İşte, Tom Cruise ve kalabalık film ekibinin Görevimiz Tehlike 7 setinden yansıyanlar...

Görevimiz Tehlike 7 (Mission: Impossible 7) filminde tren sahnesi böyle çekildi - 7
Görevimiz Tehlike 7 (Mission: Impossible 7) filminde tren sahnesi böyle çekildi - 8
Görevimiz Tehlike 7 (Mission: Impossible 7) filminde tren sahnesi böyle çekildi - 9
Görevimiz Tehlike 7 (Mission: Impossible 7) filminde tren sahnesi böyle çekildi - 10
Görevimiz Tehlike 7 (Mission: Impossible 7) filminde tren sahnesi böyle çekildi - 11
Görevimiz Tehlike 7 (Mission: Impossible 7) filminde tren sahnesi böyle çekildi - 12
Görevimiz Tehlike 7 (Mission: Impossible 7) filminde tren sahnesi böyle çekildi - 13
Görevimiz Tehlike 7 (Mission: Impossible 7) filminde tren sahnesi böyle çekildi - 14
Görevimiz Tehlike 7 (Mission: Impossible 7) filminde tren sahnesi böyle çekildi - 15
Görevimiz Tehlike 7 (Mission: Impossible 7) filminde tren sahnesi böyle çekildi - 16
Görevimiz Tehlike 7 (Mission: Impossible 7) filminde tren sahnesi böyle çekildi - 17
Görevimiz Tehlike 7 (Mission: Impossible 7) filminde tren sahnesi böyle çekildi - 18
Görevimiz Tehlike 7 (Mission: Impossible 7) filminde tren sahnesi böyle çekildi - 19
Görevimiz Tehlike 7 (Mission: Impossible 7) filminde tren sahnesi böyle çekildi - 20
Görevimiz Tehlike 7 (Mission: Impossible 7) filminde tren sahnesi böyle çekildi - 21

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