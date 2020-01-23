Görevimiz Tehlike 7 (Mission: Impossible) kadrosu belli oldu

Görevimiz Tehlike’nin (Mission: Impossible) yedinci filminin kadrosu belli oldu. Tom Cruise, serinin yedinci ve sekizinci devam filminde iki kez daha Ethan Hunt olarak kadroya girdi.
Yedinci filmde Simon Pegg, dördüncü kez Benji Dunn rolünü canlandıracak. Pegg, Kanada’da bir TV programında, “Gelecek yıl bir başka Görevimiz Tehlike’ye başlıyorum” ifadesini kullandı.
Rebecca Ferguson’un yeniden MI6 ajanı Ilsa Faust karakterine hayat vereceği filmde yeni yüzler de yer alacak.
Nicholas Hoult, Hayley Atwell ve Shea Whigham ile Avengers: Endgame yıldızı Pom Klementieff (fotoğraftaki) Görevimiz Tehlike 7’nin yeni oyuncuları olarak kadroya dahil oldu.
Serinin yedinci ve sekizinci filmlerini Christopher McQuarrie yönetecek. Görevimiz Tehlike 7, ABD’de 23 Temmuz 2021’de gösterime girecek.
Brian De Palma’nın yönetmenliğini üstlendiği ilk Görevimiz Tehlike filmi 1995 yılında gösterime girmişti. Tom Cruise, son olarak, geçen yıl gösterime giren altıncı Görevimiz Tehlike filmi, Mission: Impossible - Yansımalar’da boy göstermişti.