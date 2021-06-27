Görevimiz Tehlike 7 seti durduruldu: Tom Cruise corona virüse mi yakalandı?

SES KAYITLARI SIZDIRILMIŞTI

Aralık ayında, 58 yaşındaki Tom Curise’un, gişe rekorları kıran filmi çekerken corona virüs güvenlik protokollerinin önemi konusundaki endişelerini dile getirirken, set çalışanlarına hakaret ettiği ses kaydı sızdırılmıştı.

Ses kayıtlarında aktörün, Londra'da sette sosyal mesafe kurallarına uymadığı için set çalışanlarına bağırdığı duyuluyordu. The Sun gazetesinin yayınladığı, Görevimiz Tehlike 7 (Mission: Impossible 7) filmi setinden sızan ses kaydında, Tom Cruise’un set arkadaşlarını azarlamaları duyulabiliyordu. Küfür de içeren konuşmasında ünlü oyuncu, “Bunu tekrar yaptığınızı görürsem defolup gidersiniz. Bu ekipte herhangi biri yaparsa iş biter. Sen de, sen de. Ve sen, bir daha bu lanet şeyi yapmayacaksın” diye sesleniyordu.