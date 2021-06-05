Görevimiz Tehlike 7 setinde corona virüs vakası: Çekimler durduruldu

​Paramount sözcüsünün yaptığı açıklamada, "Rutin testler sırasında pozitif koronavirüs test sonuçları nedeniyle Görevimiz Tehlike 7'nin çekimleri, 14 Haziran'a kadar geçici olarak durduruldu. Tüm güvenlik prosedürlerine uyuyoruz ve durumun takipçisi olmaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

Filmin sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmse için milyonlarca dolar harcayarak eski bir askeri üssü güvenli stüdyoya çevirten Tom Cruise son olarak sette devriye gezerek sosyal mesafeyi denetleyen iki robot tutmuştu.58 yaşındaki aktör kısa süre önce set çalışanlarını corona virüs terbirlerine uyladıkları için çalışanları aşağılamasıyla gündemdeydi.