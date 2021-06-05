Görevimiz Tehlike 7 setinde corona virüs vakası: Çekimler durduruldu

Görevimiz Tehlike 7'nin (Mission: Impossible 7) yapımcısı Paramount Pictures, sette bir kişinin corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından serinin çekimlerine ara verildiğini duyurdu.

05.06.2021 - 07:04

Görevimiz Tehlike 7 setinde corona virüs vakası: Çekimler durduruldu - 1
Görevimiz Tehlike 7 (Mission: Impossible 7) setinde corona virüs kurallarını ihlal eden çalışanları azarlamasıyla gündemde olan Tom Cruise’un güvenli stüdyo ve sosyal mesafeyi denetleyen iki robot önlemi bile corana virüs vakasına engel olamadı.
Görevimiz Tehlike 7 setinde corona virüs vakası: Çekimler durduruldu - 2
Görevimiz Tehlike filminin 7. serisinin çekimleri, ekipten birinin corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından durduruldu.
Görevimiz Tehlike 7 setinde corona virüs vakası: Çekimler durduruldu - 3
​Paramount sözcüsünün yaptığı açıklamada, "Rutin testler sırasında pozitif koronavirüs test sonuçları nedeniyle Görevimiz Tehlike 7'nin çekimleri, 14 Haziran'a kadar geçici olarak durduruldu. Tüm güvenlik prosedürlerine uyuyoruz ve durumun takipçisi olmaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

Görevimiz Tehlike 7 setinde corona virüs vakası: Çekimler durduruldu - 4
Açıklamada daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.


Görevimiz Tehlike 7 setinde corona virüs vakası: Çekimler durduruldu - 5
Filmin sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmse için milyonlarca dolar harcayarak eski bir askeri üssü güvenli stüdyoya çevirten Tom Cruise son olarak sette devriye gezerek sosyal mesafeyi denetleyen iki robot tutmuştu.58 yaşındaki aktör kısa süre önce set çalışanlarını corona virüs terbirlerine uyladıkları için çalışanları aşağılamasıyla gündemdeydi.
Görevimiz Tehlike 7 setinde corona virüs vakası: Çekimler durduruldu - 6
Görevimiz Tehlike 7 (Mission: Impossible 7) setinden fotoğraflar...
Görevimiz Tehlike 7 setinde corona virüs vakası: Çekimler durduruldu - 7
Görevimiz Tehlike 7 setinde corona virüs vakası: Çekimler durduruldu - 8
Görevimiz Tehlike 7 setinde corona virüs vakası: Çekimler durduruldu - 9

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