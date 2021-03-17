Görevimiz Tehlike 7'den (Mission Impossible 7) yeni set fotoğrafıyla Oscar kutlaması

93. Oscar Ödülleri için adaylar önceki gün açıklandı. Görevimiz Tehlike 7'nin (Mission Impossible 7) yıldız oyuncularından Vanessa Kirby de Netflix'te yayınlanan Pieces of A Woman filminde sergilediği performansla En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ına aday gösterildi. Mission Impossible yönetmeni Christopher McQuarrie filmden bir set karesi paylaşarak, "Tüm Mission ailesi adına son derece hak ettiğin Oscar adaylığı için içtenlikle tebriklerimi sunuyorum. sözleriyle Kirby'ye iyi dileklerini iletti.