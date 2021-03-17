Görevimiz Tehlike 7'den (Mission Impossible 7) yeni set fotoğrafıyla Oscar kutlaması

Görevimiz Tehlike 7'nin (Mission Impossible 7) yıldız oyuncularından Vanessa Kirby, Pieces of A Woman filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ına aday gösterildi. Mission Impossible yönetmeni Christopher McQuarrie, filmden bir set karesiyle Kirby'yi tebrik etti.

17.03.2021 - 12:24

Görevimiz Tehlike 7'den (Mission Impossible 7) yeni set fotoğrafıyla Oscar kutlaması - 1

93. Oscar Ödülleri için adaylar önceki gün açıklandı. Görevimiz Tehlike 7'nin (Mission Impossible 7) yıldız oyuncularından Vanessa Kirby de Netflix'te yayınlanan Pieces of A Woman filminde sergilediği performansla En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ına aday gösterildi. Mission Impossible yönetmeni Christopher McQuarrie filmden bir set karesi paylaşarak, "Tüm Mission ailesi adına son derece hak ettiğin Oscar adaylığı için içtenlikle tebriklerimi sunuyorum. sözleriyle Kirby'ye iyi dileklerini iletti.

Görevimiz Tehlike 7'den (Mission Impossible 7) yeni set fotoğrafıyla Oscar kutlaması - 2
Tom Cruise'un başrolde yer aldığı Mission Impossible 7 filminin çekimleri tamamlandıktan sonra hemen Mission Impossible 8 filmi salgın nedeniyle çekilemeyecek. Paramount Pictures, yedinci film vizyona girdikten 45 gün sonra filmi Paramount+'ta yayınlama hakkına sahip olacak.
Görevimiz Tehlike 7'den (Mission Impossible 7) yeni set fotoğrafıyla Oscar kutlaması - 3
Mission Impossible 7'nin vizyon tarihi olarak takvimlerde 20 Kasım 2021'e işaretlendi. Mission Impossible 8'in ise 5 Kasım 2022'de gösterime girmesi planlanıyor.
Görevimiz Tehlike 7'den (Mission Impossible 7) yeni set fotoğrafıyla Oscar kutlaması - 4
İŞte bugüne dek Görevimiz Tehlike 7 (Mission Impossible 7) setinden yansıyan bazı fotoğraflar...
Görevimiz Tehlike 7'den (Mission Impossible 7) yeni set fotoğrafıyla Oscar kutlaması - 5
Görevimiz Tehlike 7'den (Mission Impossible 7) yeni set fotoğrafıyla Oscar kutlaması - 6
Görevimiz Tehlike 7'den (Mission Impossible 7) yeni set fotoğrafıyla Oscar kutlaması - 7
Görevimiz Tehlike 7'den (Mission Impossible 7) yeni set fotoğrafıyla Oscar kutlaması - 8
Görevimiz Tehlike 7'den (Mission Impossible 7) yeni set fotoğrafıyla Oscar kutlaması - 9
Görevimiz Tehlike 7'den (Mission Impossible 7) yeni set fotoğrafıyla Oscar kutlaması - 10
Görevimiz Tehlike 7'den (Mission Impossible 7) yeni set fotoğrafıyla Oscar kutlaması - 11
Görevimiz Tehlike 7'den (Mission Impossible 7) yeni set fotoğrafıyla Oscar kutlaması - 12
Görevimiz Tehlike 7'den (Mission Impossible 7) yeni set fotoğrafıyla Oscar kutlaması - 13
Görevimiz Tehlike 7'den (Mission Impossible 7) yeni set fotoğrafıyla Oscar kutlaması - 14
Görevimiz Tehlike 7'den (Mission Impossible 7) yeni set fotoğrafıyla Oscar kutlaması - 15
Görevimiz Tehlike 7'den (Mission Impossible 7) yeni set fotoğrafıyla Oscar kutlaması - 16
Görevimiz Tehlike 7'den (Mission Impossible 7) yeni set fotoğrafıyla Oscar kutlaması - 17
Görevimiz Tehlike 7'den (Mission Impossible 7) yeni set fotoğrafıyla Oscar kutlaması - 18

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