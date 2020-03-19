Görevimiz Tehlike corona virüse rağmen devam ediyor
Tom Cruise'un, Ethan Hunt rolüyle bir kez daha seyirci karşısına çıkmaya hazırlandığı Görevimiz Tehlike 7'nin (Mission Impossible 7) çekimleri corona virüse rağmen devam ediyor.
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19.03.2020 - 13:45
Corona virüsün en fazla vurduğu ülkelerin başında gelen İtalya'daki çekimlerine ara verip Amerika'ya dönmek zorunda kalan Görevimiz Tehlike 7 (Mission Impossible 7) ekibi, İngiltere'ye giderek çekimlere yeniden başladı.
Tom Cruise, corona virüse tehdidine rağmen Görevimiz Tehlike 7’nin setindeydi.
Dublör kullanmadığı bilinen 57 yaşındaki Hollywood yıldızının aksiyon sahnelerinin çekimlerinde koruyucu önlemler alması, gözden kaçmadı.
Corona virüs salgınından önce filmin çekimlerinin 3 hafta boyuncu İtalya'da yapılması planlanıyordu. Hatta Paramount Pictures Venedik çekimlerinin filmin en çok bütçe ayrılan kısmı olduğunu açıklamıştı. Ancak yaşanan salgın sonrası çekimlere önce ara verildi sonra İngiltere'de devam etme kararı alındıb
Christopher McQuarrie'nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Simon Pegg'in yer almasının yanı sıra filme Hayley Atwell, Pom Klementieff, Nicholas Hoult, Shea Whigham, Henry Czerny gibi isimler katıldı. Mission Impossible 7'nin 23 Temmuz 2021 tarihinde sinemalarda olması planlanıyor.
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