Görevimiz Tehlike corona virüse rağmen devam ediyor

Corona virüs salgınından önce filmin çekimlerinin 3 hafta boyuncu İtalya'da yapılması planlanıyordu. Hatta Paramount Pictures Venedik çekimlerinin filmin en çok bütçe ayrılan kısmı olduğunu açıklamıştı. Ancak yaşanan salgın sonrası çekimlere önce ara verildi sonra İngiltere'de devam etme kararı alındıb



