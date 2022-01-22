Görevimiz Tehlike filmlerine birer yıl erteleme

Corona virüsteki vaka artışları sinema dünyasını da etkilemeye devam ediyor. Başrolünde dünyaca ünlü aktör Tom Cruise'un oynadığı Görevimiz Tehlike Serisinin yedinci ve sekizinci filmleri birer yıl ertelendi.

Haberler - NTV 22.01.2022 - 06:14

Görevimiz Tehlike filmlerine birer yıl erteleme - 1

Görevimiz Tehlike hayranları, Ethan Hunt'ın dünyayı kurtarmasını izlemek için biraz daha beklemek zorunda kalacak.

Filmin yapımcıları tarafından yapılan açıklamaya göre serinin sıradaki iki filmi, birer yıl ertelendi.

Görevimiz Tehlike filmlerine birer yıl erteleme - 2

Normal şartlarda serinin yedinci filmi Eylül 2022'de, sekizinci filmiyse Temmuz 2023'te yayınlanacaktı.

Görevimiz Tehlike filmlerine birer yıl erteleme - 3

Paramount Pictures ve Skydance'ten yapılan açıklamaya göre serinin yedinci filmi 14 Temmuz 2023, sekizinci filmiyse 28 Haziran 2024 yılında yayınlanacak.

Görevimiz Tehlike filmlerine birer yıl erteleme - 4

Görevimiz Tehlike serisi geçtiğimiz yıl sinema dünyasındaki 25. yılını kutlamıştı. 

Görevimiz Tehlike filmlerine birer yıl erteleme - 5
Görevimiz Tehlike filmlerine birer yıl erteleme - 6

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