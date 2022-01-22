Görevimiz Tehlike filmlerine birer yıl erteleme

Haberler - NTV 22.01.2022 - 06:14
Görevimiz Tehlike hayranları, Ethan Hunt'ın dünyayı kurtarmasını izlemek için biraz daha beklemek zorunda kalacak.
Filmin yapımcıları tarafından yapılan açıklamaya göre serinin sıradaki iki filmi, birer yıl ertelendi.
Normal şartlarda serinin yedinci filmi Eylül 2022'de, sekizinci filmiyse Temmuz 2023'te yayınlanacaktı.
Paramount Pictures ve Skydance'ten yapılan açıklamaya göre serinin yedinci filmi 14 Temmuz 2023, sekizinci filmiyse 28 Haziran 2024 yılında yayınlanacak.
Görevimiz Tehlike serisi geçtiğimiz yıl sinema dünyasındaki 25. yılını kutlamıştı.