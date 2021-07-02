Gossip Girl dizisinin galası yapıldı

2000'li yılların fenomen dizisi Gossip Girl'ün yeniden çevrimi, pademi nedeniyle bir yıl gecikmeli olsa da yakında seyirciyle buluşuyor. Dizinin yeni kadrosu, galada bir araya geldi.

ntv.com.tr 02.07.2021 - 09:06 | Son Güncelleme : 02.07.2021 - 09:09

Gossip Girl dizisinin galası yapıldı - 1

2000’li yılların ünlü Amerikan gençlik dizisi Gossip Girl, yeni oyuncu kadrosuyla yeniden çekildi. HBO Max kanalında yayınlanacak olan dizinin önceki gün galası yapıldı.

GOSSIP GIRL FRAGMANI (TIKLA İZLE)

Gossip Girl dizisinin galası yapıldı - 2

8 Temmuz’dan itibaren seyirciyle buluşacak olan dizinin galası New York’taki Spring Studios’ta gerçekleştirildi.

Galaya, dizinin Emily Alyn Lind, Whitney Peak, Eli Brown, Johnathan Fernandez ve Jason Gotay’dan oluşan kadrosu başta olmak üzere pek çok ünlü isim katıldı.

Gossip Girl dizisinin galası yapıldı - 3

Dizinin geçen yıl seyirciyle buluşması beklenirken pandemi nedeniyle ekrana geliş tarihi ertelenmişti.

2000’li yıllarda Blake Lively’nin başrolde olduğu dizinin yeni çekimi, orijinalinden sekiz yıl sonrasında geçiyor ve New York'taki seçkin bir okulun öğrencilerine odaklanıyor.

Cecily Von Ziegesar'ın aynı adlı kitap serisine dayanan Gossip Girl dizisi, ilk olarak 2007’de başlamış ve altı sezon sürmüştü.

Gossip Girl dizisinin galası yapıldı - 4
İşte merakla beklenen yeni Gossip Girl'ün galasından yansıyanlar...
Gossip Girl dizisinin galası yapıldı - 5
Jordan Alexander, Savannah Smith, Emily Alyn Lind, Whitney Peak ve Tavi Gevinson
Gossip Girl dizisinin galası yapıldı - 6

Whitney Peak

Gossip Girl dizisinin galası yapıldı - 7
Jordan Alexander
Gossip Girl dizisinin galası yapıldı - 8
Zion Moreno ve Emily Alyn Lind
Gossip Girl dizisinin galası yapıldı - 9
Thomas Doherty, Joshua Safran, Eli Brown ve Evan Mock
Gossip Girl dizisinin galası yapıldı - 10
Jenny Cipoletti
Gossip Girl dizisinin galası yapıldı - 11
Laura Benanti
Gossip Girl dizisinin galası yapıldı - 12
Karena Evans
Gossip Girl dizisinin galası yapıldı - 13
Zion Moreno
Gossip Girl dizisinin galası yapıldı - 14
Savannah Smith
Gossip Girl dizisinin galası yapıldı - 15
Karena Evans, Jordan Alexander ve Whitney Peak
Gossip Girl dizisinin galası yapıldı - 16
Donna Murphy
Gossip Girl dizisinin galası yapıldı - 17
Rana Roy

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