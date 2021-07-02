Gossip Girl dizisinin galası yapıldı

ntv.com.tr 02.07.2021 - 09:06 | Son Güncelleme : 02.07.2021 - 09:09
2000’li yılların ünlü Amerikan gençlik dizisi Gossip Girl, yeni oyuncu kadrosuyla yeniden çekildi. HBO Max kanalında yayınlanacak olan dizinin önceki gün galası yapıldı.
8 Temmuz’dan itibaren seyirciyle buluşacak olan dizinin galası New York’taki Spring Studios’ta gerçekleştirildi.
Galaya, dizinin Emily Alyn Lind, Whitney Peak, Eli Brown, Johnathan Fernandez ve Jason Gotay’dan oluşan kadrosu başta olmak üzere pek çok ünlü isim katıldı.
Dizinin geçen yıl seyirciyle buluşması beklenirken pandemi nedeniyle ekrana geliş tarihi ertelenmişti.
2000’li yıllarda Blake Lively’nin başrolde olduğu dizinin yeni çekimi, orijinalinden sekiz yıl sonrasında geçiyor ve New York'taki seçkin bir okulun öğrencilerine odaklanıyor.
Cecily Von Ziegesar'ın aynı adlı kitap serisine dayanan Gossip Girl dizisi, ilk olarak 2007’de başlamış ve altı sezon sürmüştü.
Whitney Peak