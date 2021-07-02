Gossip Girl dizisinin galası yapıldı

Dizinin geçen yıl seyirciyle buluşması beklenirken pandemi nedeniyle ekrana geliş tarihi ertelenmişti.

2000’li yıllarda Blake Lively’nin başrolde olduğu dizinin yeni çekimi, orijinalinden sekiz yıl sonrasında geçiyor ve New York'taki seçkin bir okulun öğrencilerine odaklanıyor.

Cecily Von Ziegesar'ın aynı adlı kitap serisine dayanan Gossip Girl dizisi, ilk olarak 2007’de başlamış ve altı sezon sürmüştü.