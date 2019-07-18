Gossip Girl yıllar sonra ekrana dönüyor
ntv.com.tr
Hit Amerikan gençlik dizisi Gossip Girl, sekiz yıl aradan sonra yeni sezonuyla seyirci karşısına çıkacak.
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Blake Lively’ye dünya çapında şöhret kazandıran Gossip Girl dizisi, yıllar sonra yeniden ekrana dönüyor.
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Türkiye’de de yaynlanan ve geniş bir hayran kitlesi olan Amerikan gençlik dizisi Gossip Girl’ün yeni sezonu 2020’de HBO’nun dijital platformu HBO Max’ta seyirciyle buluşacak.
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Yine Joshua Safran, Stephanie Savage ve Josh Schwartz’ın yapımcılığında hazırlanacak olan dizi, her biri birer saatlik 10 bölümden oluşan bir sezonla ekrana gelecek.
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Devam dizisi, New York’taki yeni nesil özel okul öğrencilerini merkeze alacak. Hikaye, orijinal serideki karakterlerin yerine, aynı lisede okuyan bir grup öğrencinin gündelik hayatını ve Gossip Girl adlı dedikodu blogunun okulda yarattığı etkiyi takip edecek.
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Cecily von Ziegesar’ın aynı adlı kitap serisinden uyarlanan dizi, 2007-2012 yılları arasında altı sezon olarak seyirci karşısına çıkmıştı.