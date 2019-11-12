Gossip Girl'ün yeniden çevriminde sadece 'beyaz'lar olmayacak

Başrol oyuncusu Blake Lively’ye dünya çapında ün kazandıran popüler Amerikan gençlik dizisi Gossip Girl, yıllar sonra yeniden ekrana dönüyor.
2020’de HBO’nun dijital platformu HBO Max’ta seyirciyle buluşacak olan Gossip Girl’ün yeni sezonunda baş karakterlerin tamamının beyaz olmayacağı, karakterlerde ‘çeşitlilik’ olacağı belirtildi. Dizinin senaristi ve yapımcısı Joshua Safran, yeniden çevrimin kadrosunda çeşitliliğe önem verdiklerini söyledi.
Vulture dergisine konuşan Safran, dizinin ilk halinde çok fazla temsil olmadığını, yeniden çevriminde belirleyici karakterlerin beyaz olmayacağını açıkladı. Safran ayrıca, “Bu dizide fazlaca eşcinsellik hikayesi de yer alıyor” dedi.
Dizinin yeniden çevrimi, her biri birer saatlik 10 bölümden oluşan bir sezonla ekrana gelecek.
Devam dizisi, New York’taki yeni nesil özel okul öğrencilerini merkeze alacak. Hikaye, orijinal serideki karakterlerin yerine, aynı lisede okuyan bir grup öğrencinin gündelik hayatını ve Gossip Girl adlı dedikodu blogunun okulda yarattığı etkiyi takip edecek.
Cecily von Ziegesar’ın aynı adlı kitap serisinden uyarlanan dizi, 2007-2012 yılları arasında altı sezon olarak seyirci karşısına çıkmıştı.