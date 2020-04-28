Grammy adayı şarkıcı Troy Sneed corona virüse yenildi (Corona virüsten ölen ünlüler)

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Troy Sneed
Grammy adayı gospel (ruhani müzik) şarkıcısı Troy Sneed corona virüs nedeniyle 52 yaşında hayatını kaybetti. 1999’da çıkardığı Higher adlı albümüyle Grammy’ye aday gösterilen Sneed, Florida’da tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. Sneed, Whitney Houston ve Denzel Washington’ın başrolleri paylaştığı 1996 yapımı The Preacher's Wife filminde koro ile birlikte rol almıştı.
Fred the Godson
Gerçek adı Frederick Thomas olan rap şarkıcısı Fred the Godson, 35 yaşında corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Amerikalı şarkıcı, 7 Nisan'da kendisine Covid-19 teşhisi konulduğunu açıklamış, solunum cihazına bağlı fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak, “Bana dua edin” demişti.
2011 yılında Armageddon albümüyle çıkış yapan rap’çi, en çok Payback albümüyle tanınıyordu.
Matthew Seligman
Uzun yıllar David Bowie ile birlikte çalışan İngiliz bas gitarist ve müzisyen Matthew Seligman, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Londra’daki St. George's Üniversite Hastanesi’nde tedavi gören Matthew Seligman 64 yaşındaydı. Ağır bir inme geçiren Seligman, solunum cihazına bağlanmıştı.
Lee Konitz
Ünlü saksofon sanatçısı Lee Konitz, corona virüse yenik düşerek 92 yaşında hayatını kaybetti. ABD’li sanatçı Lenny Tristano, Gerry Mulligan, Gil Evans, Miles Davis, Tyree Glenn, Stan Kenton gibi cazın dev isimleriyle çalışmıştı.
Luis Sepulveda
Şubat ayının sonunda corona virüsü teşhisi ile hastaneye kaldırılan Latin Amerika edebiyatının en büyük isimlerinden birisi olan Şilili yazar Luis Sepulveda (70), yaşam mücadelesini kaybetti.
Observador’un haberine göre; büyülü gerçekçilik akımının da önemli bir temsilcisi olan Luis Sepulveda’ya Portekiz’de katıldığı bir festivalin ardından corona virüsü teşhisi konulmuştu. Festivaldeki tüm katılımcılar daha sonra karantina altına alınmıştı. 1949’da Şili’nin Ovalle isimli köyünde doğan Şilili yazar 20. yüzyılın ikinci yarısında yaşanan 68 Hareketi, Vietnam Savaşı, Pinochet diktatörlüğü dönemi gibi birçok döneme tanıklık etmişti.
John Prine
İki kez Grammy ödülü kazanan Amerikan folk müzik sanatçısı John Prine, corona virüsten dolayı 73 yaşında hayatını kaybetti. ABD’nin Nashville kentindeki Vanderbilt Üniversite Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi gören Prine’ın ölüm haberini eşi Fiona Prine doğruladı. Ünlü şarkıcı, bugüne kadar Hello in There, Paradise, Sam Stone ve Angel from Montgomery gibi bilinen şarkılara imza atmıştı.
Jay Benedict
The Dark Knight Rises ve Alien 2 filmlerinde rol alan, İngiltere'de Foyle's War dizisinde canlandırdığı Binbaşı John Kieffer rolüyle tanınman Amerikalı oyuncu Jay Benedict, corona virüsü nedeniyle yaşamını kaybetti.
TCG Artist Management konuyla ilgili açıklamasında "Bu öğle COVID-19 ile olan savaşına yenik düşen sevgili müşterimiz Jay Benedict'in hayatını kaybettiğini duyurmaktan büyük üzüntü duyuyoruz. Ailesine taziyelerimizi iletiyoruz" dedi.
Lee Fierro
Jaws filminin yıldızlarından Lee Fierro, corona virüs nedeniyle 91 yaşında hayatını kaybetti. Filmde Bayan Kintner rolünü canlandıran Fierro, Ohio’da bir hastanede Covid-19 tedavisi görüyordu.
Fierro, 1975 yapımı Jaws filmi ile 1987’deki devam filmi Jaws: The Revenge’te de rol almıştı.
Bucky Pizzarelli
Caz müziğinin efsane isimlerinden biri olan Bucky Pizzarelli, 94 yaşında corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Bucky Pizzarelli ile ilgili acı haberi oğlu John Pizzarelli duyurdu. John Pizzarelli, babasının New Jersey'deki evinde corona virüsten hayata veda ettiğini açıkladı.
Adam Schlesinger
Tom Hanks’in 1996’da vizyona giren filmi That Thing You Do'nun arkasındaki isim, ünlü şarkı yazarı Adam Schlesinger 52 yaşında, corona virüsün yol açtığı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti.
Ivy, Tinted Windows, Fever High ve Fountains müzik gruplarının kurucularından olan Adam Schlesinger; Emmy ve Grammy kazanan, Oscar, Tony ve Altın Küre Ödülleri'ne aday gösterilen önemli bir müzisyendi.
Schlesinger'in ölümünün ardından Tom Hanks Twitter'dan "O olmadan ne Playtone ne de "That Thing You Do olurdu. Onu maalesef Covid 19'dan kaybettik. Çok Üzgünüm" mesajı paylaştı.
Dashboard Confessional grubundan Chris Carrabba da, "Doğru kelimeleri bulamıyorum. Adam Schlesinger iyi bir akıl hocası ve dosttu. Covid 19'u ciddiye almalıyız. İnsanları hasta ediyor ve öldürüyor. İçeride kilitli kalmak zordur, ancak hayat kurtarır. Birbirinize dikkat edin. Huzur içinde dinlen sevgili dostum " diye tweet attı.
Emmanuel N'Djoke Dibango
Dünyaca ünlü Kamerunlu cazcı Emmanuel N'Djoke Dibango, yeni tip corona virüs tespit edilmesinden bir hafta sonra hayatını kaybetti.
Dibango'nun Facebook hesabından yapılan açıklamada, 86 yaşındaki sanatçının corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Saksafon sanatçısı Dibango, Afrika ve Kamerun'a özgü müziklerin dünyaya tanıtılmasına katkıda bulunmuştu.
Terrence McNally
Tiyatro alanında en saygın ödüllerden olan Tony Ödülleri'ni tam dört kez kazanan Terrence McNally, corona virüsün yol açtığı semptomlar nedeniyle hayata veda etti. Daha önce akciğer kanserini yenen 81 yaşındaki yazarın kronik obstrüktif akciğer hastalığı ile mücadele ettiği de belirtildi.
Terrence McNally, Love! Valour! Compassion! (1995), Master Class (1996), Kiss of the Spider Woman (1993) ve Ragtime (1998) adlı oyunlarıyla Tony Ödülü kazanmıştı.
Andrew Jack
Star Wars filmi oyuncusu ve aksan koçu Andrew Jack, 76 yaşında corona virüsten hayatını kaybetti.
Daha önce corona virüs testi pozitif çıkan İngiiz oyuncunun durumunun ağırlaşması ve diğer belirtilerin artması üzerine kurtarılamadığı belirtildi. Star Wars'ta Major Caluan Ematt karakterine hayat veren Andrew Jack’in eşi Avustralya’da karantinada olduğundan Jack'in son anlarında yanında yer alamadı. Eşi, Twitter'dan, "Bugün bir adamı kaybettik. Andrew Jack'e iki gün önce corona virüs teşhisi konuldu" notunu yazdı.
Oyuncu en son Batman filmi için yıldız oyuncu Robert Pattinson’a koçluk yapıyordu. Aynı zamanda Sherlock Holmes, Yüzüklerin Efendisi, Captain America ve Siyah Giyinen Adamlar gibi filmlerde de görev yapmıştı
Mark Blum
Desperately Seeking Susan ve Crocodile Dundee filmlerindeki rolleriyle tanınan ve birçok ünlü dizide konuk oyuncu olarak yer alan ABD'li oyuncu Mark Blum, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs sebebiyle vefat etti. Mark Blum, Blum New York tiyatrolarının corona virüse verdiği ikinci kayıp oldu. Geçtiğimiz günlerde 81 yaşındaki Tony Ödüllü oyun yazarı Terrence Phillips hayatını kaybetmişti.
Joe Diffie
Country müziğin efsane ismi Joe Diffie corona virüsten hayatını kaybetti. Grammy ödüllü şarkıcı 61 yaşındaydı.
Diffie’nin ölümü sonrası sözcüsü, “Grammy ödüllü country müzik efsanesi Joe Diffie, 29 Mart Pazar günü corona virüs komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybetti. Ailesi bu zamanda mahremiyetlerine saygı gösterilmesini bekliyor" açıklamasını yaptı.
Ünlü şarkıcı, 27 Mart Cuma günü, kendisine corona virüs teşhisi konulduğunu açıklamış, “Uzmanların bakımı altındayım ve şu anda tedavi görüyorum. Ailem ve ben şu zamanda mahremiyetimize saygı gösterilmesini bekliyoruz. Bu salgın sırasında toplumdan ve tüm hayranlarımdan uyanık, temkinli ve dikkatli olmalarını hatırlatmak istiyorum” demişti.
Bugüne dek 20’den fazla country müzik hiti çıkaran Joe Diffie’nin en bilinen besteleri Home, If the Devil Danced (In Empty Pockets), Third Rock From the Sun, Pickup Man ve Bigger Than the Beatles şarkılarıydı.
Vittorio Gregotti
Barcelona Olimpiyat Stadı’nın planlayıcılarından İtalyan mimar Vittorio Gregotti, corona virüs nedeniyle 92 yaşında Milan’da hayatını kaybetti.
Gregotti, 1990 İtalya Dünya Kupası’nda kullanılan Marassi Stadyumu, Milan’daki Arcimboldi Operası gibi önemli yapıları tasarlayan isimdi. Ayrıca Venedik Mimarlık Bienali’nin kavramsal altyapısının oluşturulmasında teorileriyle önemli rol oynamıştı.
Eddie Large
70'li ve 80'li yıllar boyunca Syd Little ile hayata geçirdiği Little and Large adlı komedi şovuyla tanınan Britanyalı oyuncu Eddie Large, corona virüse bağlı komplikasyonlar sonucu hayata veda etti. 78 yaşında vefat eden Eddie Large'ın ailesi acı haberi Facebook üzerinden doğruladı. Ailesi "Babamız uzun süre kahramanca savaştı" mesajını yazdı. Ailesinden alınan bilgiye göre hastalığın bulaşıcı olması nedeniyle Edide Large, hastanede ziyaret edilemedi. Ailesi ve yakınlarıyla telefon aracılığıyla görüştü.
Şimura Ken
Japon komedyen Şimura Ken, corona virüs nedeniyle yaşamını yitiren bir diğer ünlü isim oldu. Kyodo ajansının haberine göre, "Japonya'nın Robin Williams'ı" olarak nitelendirilen 70 yaşındaki Şimura, 20 Mart'ta yüksek ateş ve ağır zatürre teşhisiyle Tokyo'daki bir hastaneye kaldırıldı. Şimura'nın bir gün sonra solunum cihazına bağlandığı, bir daha bilincinin yerine gelmediği ve 23 Mart'ta Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi. Ünlü komedyen corona virüs mücadelesini kaybetti.