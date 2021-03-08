Grammy Ödülleri 2021'de sahne alacak isimler

Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy Ödülleri 14 Mart'ta verilecek. Seyirci alınmayacak olan etkinlikte birçok yıldız isim sahne alacak.

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08.03.2021 - 12:59

ABD'de 14 Mart'ta verilecek 63. Grammy Ödülleri'nde sahneye çıkacak isimlerin tamamı netleşti.







Trevor Noah’ın sunumuyla gerçekleşecek törende Harry Styles, Taylor Swift, Dua Lipa, Cardi B ve Billie Eilish başta olmak üzere birçok isim sahneye çıkacak.







Törende sahne alacak diğer isimler arasında; Bad Bunny, Black Pumas, BTS, Brandi Carlile, DaBaby, Doja Cat, Mickey Guyton, Haim, Brittany Howard, Miranda Lambert, Lil Baby, Chris Martin, John Mayer, Megan Thee Stallion, Maren Morris, Post Malone ve Roddy Ricch yer alıyor.







Dua Lipa, Roddy Ricch ve Taylor Swift sahneye çıkmanın yanı sıra 6’şar dalda aday olarak büyük bir heyecan yaşayacak.





Seyirci alınmayacak olan tören Los Angeles Kongre Merkezi’nde yapılacak. Daha önce 31 Ocak'ta yapılması beklenen ödül töreni corona virüs nedeniyle ertelenmişti.

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