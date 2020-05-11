Grammy ödüllü soul müzik kraliçesi Betty Wright hayatını kaybetti

ntv.com.tr 11.05.2020 - 07:15
Soul müziğin ikonu Betty Wright 66 yaşında hayatını kaybetti. Clean Up Woman şarkısıyla tanınan Grammy ödüllü şarkıcının ölüm haberini yeğeni doğruladı. Sanatçının ölüm nedeni henüz bilinmiyor.
Wright'ın yeğeni Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu sabah teyzemi kaybettim. Ruh halim değişti. Huzur içinde uyu Betty Wright teyze, melek oldun. Teyzem bir efsaneydi" ifadesini kullandı.
Gerçek adı Bessie Regina Norris olan sanatçı, geçen hafta ciddi bir hastalık geçirmişti. Şarkıcı Chaka Khan, Twitter mesajında Wright için takipçilerinin dua etmesini istemişti.
Wright, doğumundan ölümüne kadar Miami'de yaşadı. Müziğe 14 yaşındayken çıkardığı My First Time Around adlı albümle başladı.
1971'de 18 yaşındayken çıkardığı Clean Up Woman şarkısıyla tanındı.
Tonight Is The Night, Shoorah Shoorah gibi popüler şarkılara imza atan Wright, Where Is The Love şarkısıyla en iyi R&B şarkısı dalında Grammy kazandı.
Wright, bugüne dek aralarında Beyonce, Jennifer Lopez, Michael Jackson, Stevie Wonder ve Gloria Estefan'ın bulunduğu pek çok isim için şarkı yazdı.