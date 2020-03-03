Grammy’de usülsüzlük iddiasını ortaya atan CEO Deborah Dugan işten kovuldu

ntv.com.tr 03.03.2020 - 11:54
TACİZ VE USULSÜZLÜK İDDİALARINDAN SONRA KOVULDU
Grammy’nin CEO’su Deborah Dugan, her yıl Grammy Ödülleri’ni düzenleyen Kayıt Akademisi (Recording Academy) tarafından işten çıkarıldı.
Kovulma haberi, Dugan’ın, Akademi’nin avukatı tarafından cinsel tacize uğradığı iddiasının ardından geldi. Dugan ayrıca yakın zamanda, Grammy adaylıklarının bütününü sorgulayarak, süreçte rol oynayan çıkar çatışmalarına atıfta bulunmuştu.
Akademi yaptığı açıklamada, Dugan'ı kovma kararına Dugan ve iddiaları hakkında “iki kapsamlı ve bağımsız soruşturma” sonrasında ulaşıldığını belirtti. Herhangi bir ayrıntı sunmadan, incelemeler sonucunda, Dugan’ın "tutarlı yönetim eksiklikleri ve başarısızlıkları" bulunduğunu söyledi.
"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIM AMA ŞAŞIRMADIM"
Dugan, işten çıkarılması sonrası yaptığı açıklamada, “Son gelişmelerden dolayı hayal kırıklığı yaşarken, Akademi’nin muhbirlerle işbirliği yapmasına şaşırmadım. Söz konusu soruşturmaların benimle görüşülmeden, çıkar çatışmaları ve oy verme usulsüzlükleriyle ilgili daha büyük iddiaları içermeden yapılması kimseyi şaşırttı mı?” ifadesini kullandı.
Dugan, 1 Ağustos 2019’dan bu yana Kayıt Akademisi’nin CEO’luğunu yürütüyordu.
GRAMMY'YE GÖLGE DÜŞTÜ
Müzik dünyasının "Oscar"ı olarak bilinen Grammy Ödülleri'nin bu yıl 62’nci kez sahiplerini bulduğu törende, 18 yaşındaki Billie Eilish; yılın kaydı, yılın albümü, yılın şarkısı, en iyi yeni sanatçı, yılın en iyi pop vokal albümü olmak üzere 5 dalda ödül almıştı. Eilish, Grammy'de en büyük dört ödülü birden kazanan ilk kadın ve en genç şarkıcı olarak tarihe geçmişti. Dugan'ın iddialarıyla birlikte bu yılın Grammy Ödülleri'ne de gölge düştü.