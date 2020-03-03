Grammy’de usülsüzlük iddiasını ortaya atan CEO Deborah Dugan işten kovuldu

GRAMMY'YE GÖLGE DÜŞTÜ

Müzik dünyasının "Oscar"ı olarak bilinen Grammy Ödülleri'nin bu yıl 62’nci kez sahiplerini bulduğu törende, 18 yaşındaki Billie Eilish; yılın kaydı, yılın albümü, yılın şarkısı, en iyi yeni sanatçı, yılın en iyi pop vokal albümü olmak üzere 5 dalda ödül almıştı. Eilish, Grammy'de en büyük dört ödülü birden kazanan ilk kadın ve en genç şarkıcı olarak tarihe geçmişti. Dugan'ın iddialarıyla birlikte bu yılın Grammy Ödülleri'ne de gölge düştü.