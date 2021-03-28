Greta Thunberg’in gerçek boyutlu heykeli tartışma yarattı

ntv.com.tr 28.03.2021 - 15:51
İngiliz üniversitesi Winchester, Hampshire kampüsüne 18 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg için gerçek boyutunda heykel dikme planları nedeniyle eleştirilerin hedefinde.
Winchester Üniversitesi, genç iklim aktivistinin heykelini 30 Mart’ta açmayı planlarken, karşılaştığı soru: Neden?
32 bin dolara mal edildiği öğrenilen heykelle ilgili, “para israfı” yorumları yapıldı.
Bazı öğrenciler de okullarına kimin heykelinin dikilmesi gerektiğiyle ilgili kendilerine neden oy hakkı tanınmadığı konusunda eleştirilerde bulundu.
Heykeli güzel bulduğu halde “Greta’nın Winchester Üniversitesi ile ilgisi ne?” sorusunu soran öğrenciler de oldu.
“Fark Yarat” adlı heykel, İngiliz sanatçı Christine Charlesworth tarafından yapıldı.
Charlesworth, heykelin üniversiteye konulmasıyla ilgili olarak, “Üniversite, Greta’nın heykelini istedi çünkü çok ‘yeşil’ bir üniversite ve Greta’nın tüm öğrencilere ilham vereceğini hissettiler” ifadesini kullandı.
GRETA THUNBERG KİMDİR?
Ağustos 2018'de iklim değişikliği ile savaşılmaya hemen başlanması gerektiği konusunda protestolara başlayan İsveçli eylemci Thunberg, "iklim için okul grevi" ile medyanın dikkatini çekti. Medya ile yayılan protestosuna destek olarak, okullar iklim hareketi için greve Kasım 2018’de başladıve aynı yılın Aralık ayında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın ardından büyüyüp dünyaya yayıldı.
Eylemleri nedeniyle çeşitli ödüller alan Thunberg, Mart 2019'da, Norveç parlamentosunun üç üyesi tarafından Nobel Barış Ödülü için aday gösterildi. Mayıs 2019’da, 16 yaşındayken, Time dergisinin kapağında yer aldı. Bazı medya kuruluşları, dünya üzerindeki etkisini "Greta Thunberg etkisi" olarak nitelendirdi.
Thunberg, konuşmasında şunları söyledi:
"Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız. Ben yine de şanslı çocuklardan biriyim. İnsanlar ölüyor, ekosistemimiz çöküyor, kitlesel yok oluşla karşı karşıyayız ama siz sadece para ve ekonomik büyümelerinizden bahsediyorsunuz. Buna nasıl cüret edersiniz? Buraya gelip her şeyi yaptığınızı söylüyorsunuz. Gerçekten durumun ciddiyetini anlıyorsanız ve halen harekete geçmiyorsanız bu şeytan olduğunuzu gösterir ama buna inanmak istemiyorum. Bizi hayal kırıklığına uğratıyorsunuz ama gençler artık sizin ihanetinizin farkına vardı. Gelecek nesillerin gözü sizin üstünüzde olacak.”