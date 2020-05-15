Greta Thunberg rock grubu Pearl Jam'in klibinde

15.05.2020 - 14:54
Retrograde parçası, ABD'li grunge rock grubu Pearl Jam'in geçen aylarda çıkardığı Gigaton albümünde yer alıyordu. Yeni albüm, eleştirmenlerden çoğunlukla pozitif yorumlar aldı.
Pearl Jam, Retrograde şarkısının animasyon klibinde 17 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’e yer verdi.
Yeni yayınlanan klipte bir adamın falcıya gittiği ve 'sihirli küre'ye baktığında doğal afetler gördüğü görülüyor. Daha sonra falcının Greta olduğu ortaya çıkıyor.
Kristal kürede dünyanın büyük şehirlerinin sular altında kaldığı görülüyor. Greta Thunberg, klipte iklim değişikliği ile ilgili uyarılarda bulunuyor.
Animasyonda Pearl Jam'in üyeleri de tarot kartlarının üzerinde bulunuyor. Pearl Jam, yeni albümündeki parçalarda iklim değişikliği ile ilgili endişelerini sık sık dile getiriyor.