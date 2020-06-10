Guatemala’daki bir evde paha biçilemez Maya duvar resimleri bulundu

YEREL KÜLTÜRÜN YENİDEN CANLANMASINI TEMSİL EDİYOR

İspanyol sömürge dönemine ait duvar sanatında genellikle Hristiyan temalı konuları tasvir eden figürler yer alıyor. Ancak, uzmanlar Chajul’da yer alan resimlerdeki figürlerin; emperyal gücün dini ve politik etkisi azaldıkça yerel kültürün yeniden canlanmasını temsil edebileceğini aktardı.

2003 yılında sömürge dönemi evinde ortaya çıkarılan ve o zamandan beri bir Polonyalı bir ekip tarafından korunan duvar resimleri, mülkün merkezi odasının üç duvarını kaplıyor.