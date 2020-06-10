Guatemala’daki bir evde paha biçilemez Maya duvar resimleri bulundu

ntv.com.tr 10.06.2020 - 15:16
Araştırmacılar, Guatemala'daki bir evde keşfedilen 'paha biçilmez' Maya duvar resimlerinin sömürge dönemi İspanyol motifleriyle harmanladığını ortaya koydu.
Milattan sonra 1524-1821 yıllarına ait olduğu düşünülen sanat eserleri ilk olarak 2003 yılında Chajul kasabasında bulunan bir mülkün yenilenmesi sırasında ortaya çıkarıldı. Ancak, son araştırmaya kadar resimlerin kim tarafından yapıldığı ve değeri anlaşılamamıştı.
İspanyol sömürge dönemine ait duvar sanatında genellikle Hristiyan temalı konuları tasvir eden figürler yer alıyor. Ancak, uzmanlar Chajul’da yer alan resimlerdeki figürlerin; emperyal gücün dini ve politik etkisi azaldıkça yerel kültürün yeniden canlanmasını temsil edebileceğini aktardı.
2003 yılında sömürge dönemi evinde ortaya çıkarılan ve o zamandan beri bir Polonyalı bir ekip tarafından korunan duvar resimleri, mülkün merkezi odasının üç duvarını kaplıyor.
Polonya Jagiellonian Üniversitesi'nden arkeolog Jarosłanw Źrałka ve ekibi, resimlerin pigmentlerini ve stilini analiz etmek için yerel Ixil Maya topluluğunun üyeleriyle bir araya geldi. Ekip, duvar resimlerinin yerel Maya sanatı ile birçok benzerlik taşıdığını keşfetti. Bu yüzden arkeologlar sömürgecilik etkii nedeniyle İspanyolların , geleneksel malzemeler ve yöntemlerle yerli sanatçılara duvar resmi yaptırdığını düşünüdü.
Araştırmacılar, resimlerin önemli tarihsel olayları veya dini ritüelleri betimleyen tören danslarını tasvir ettiğini belirtyi. Resimlerde, dans figürleri ve çalma aletleri görülüyor; tesvir edilen kişilerden bazıları geleneksel Maya elbisesi giyerken, diğerleri sömürge döneminden Avrupa kıyafetleri içinde gösteriliyor.
Ixil Maya halkı, resimlerin kentin İspanyollar tarafından fethini ve sonunda yerel halkın Hıristiyanlığa dönüşmesini anlatan 'Baile de la Conquista'yı yani "Fetih Dansı 'temsil edebileceğine inanıyor.