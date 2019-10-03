Gülenay Kalkan'dan Tarık Ünlüoğlu'na: Bir masal yaşadım seninle... (Tarık Ünlüoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor)
61 yaşında hayatını kaybeden tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Tarık Ünlüoğlu bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Usta oyuncunun eşi Gülenay Kalkan gazeteye verdiği ilanla eşine veda etti. Ünlüoğlu için Mecidiyeköy Büyük Sahne'de tören düzenlendi.
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Vefatıyla sevenlerini ve hayranlarını yasa boğan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ünal Bey'i Tarık Ünlüoğlu için İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahne'de tören düzenlendi.
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Tören öncesi usta oyuncunun eşi Gülenay Kalkan gazeteye verdiği ilanla eşine veda etti.
Acı kaybım
Tarık'ım, can yoldaşım,
Bir masal yaşadım seninle...
Tadı kaldı dilimde...
Güle güle sevgilim
GÜLENAY'IN
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3Usta oyuncu için düzenlenen veda töreninde Tarık Ünlüoğlu'nun rol aldığı film ve dizilerden kesitlere yer verildi. İşte törenden fotoğraflar...
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