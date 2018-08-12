Güler Yücel: Can bir Nazım ölünce sabaha kadar ağladı, bir de Edip ölünce...

1 Can Yücel'in eşi Güler Yücel Tuhaf Dergi'ye yaptığı açıklamalarda, edebiyat tarihimize dair hiç bilinmeyen bir anıyı paylaştı.

2 Türk edebiyatının en önemli şairlerinden Can Yücel'in bir diğer önemli şair Edip Cansever ile yaşadığı küslüğü kendisinin bitirdiğini söyleyen Güler Yücel, eşi Can Yücel ile Cansever'in çok yakın bir dostluğu olduğunu söyledi.

3 Güler Yücel şöyle konuştu: "Edip Cansever ile ilginç bir anıları vardır. Edip sık sık gelip giderdi evimize. Çok güzel yemek yapardı. Bir gün Can vapuru kaçırınca Bebek’te Edip’in evinde kalmış. Edip de o dönem Yerçekimli Karanfil ile uğraşıyor."

4 İlk kopyayı gösterince Can, 'Burası fazla, şurayı at', diye diye bütün kitabın üzerini çizmiş. Edip kızıp Can’ı evden kovmuş. Bir süre de bize uğramadı."