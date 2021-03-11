Gümüşhane'deki 800 yıllık ecdat yadigarı camiye eksik restorasyon iddiası

“KAR VE YAĞMUR SULARI CAMİYE DOLUYOR"

Caminin 1200’lü yıllardan kalma bir yapı olduğunu belirten Eryılmaz, “En son 2005 yılında burası tamir edildi ama istenilen şekilde olmadı. Burası kış memleketi yağmuruyla kışın kar yağışı var. Yağan kar, akan yağmur suları camiye doluyor. Olukları olmayışından, su giderlerinin kısa oluşundan dolayı akan sular duvarlara akıyor ve içine çekiyor. Restorasyonun üzerinden 16 yıl geçmesine rağmen olukları olmaması nedeniyle akan sular duvardan içindeki boyaları ve sıvaları attırıyor. Buraya bir emek harcandı ama daha güzel şekilde yapılsaydı bu hale gelmezdi. Zaten 5-6 ay önce bir ekip gelip kabaran boyaları söküp içini yeniden yaptı” dedi.