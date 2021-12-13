Gümüşhane'deki kaçak kazıda ‘Güneş Tapınağı’ ortaya çıktı

Yılmaz “Bu bölgeler çok eskiden beri kazılıyor biz bunu biliyoruz. Burada tarihi taşlar arandığını biliyoruz. Buraya makina gelme şansı yok insan eliyle yapılmış. Ellerinde harita olduğunu duymadım fakat olabilir de bu kazılar rastgele yapılamaz” diye konuştu.

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