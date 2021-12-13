Gümüşhane'deki kaçak kazıda ‘Güneş Tapınağı’ ortaya çıktı

Haberler - İHA 13.12.2021 - 10:45
İlçenin Yeşilbük beldesi Kızlar Kalesi Göleti mevkiinde kaçak kazılar sonucunda ortaya çıkan yapı uzmanlar tarafından ‘Güneş Tapınağı’ olarak adlandırılıyor. Paganizmin dini yapısı olarak Karadeniz bölgesinde ilk keşiflerden birisi olduğu iddia edilen tapınağın paye yapısının en üzerinde bulunan ‘Güneş Gülü’ paganizmin sembolü olarak biliniyor.
Kaçak kazılar neticesinde bölgenin hemen hemen her noktasını tahrip eden definecilerin evlerinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda hiçbir sonuç elde edilemezken, yöre sakinleri bu tarihi yapının definecilerin ellerinden kurtarılmasını ve korunmasını istedi.
Kaçak kazılar sırasında ortaya çıkarılan tarihi yapıların fotoğrafları bölgede daha geniş çaplı çalışmalar neticesinde çok büyük tarihi bulgular çıkacağı yorumlarına neden olurken, kazı yapılan yerlerin üzeri defineciler tarafından toprakla, çalı çırpıyla kapatıldığı belirlendi.
Bölgede kaçak kazı yapıldığını sürekli duyduklarını dile getiren Yeşilbük Beldesi Yeşilkent Mahalle Muhtarı Cevdet Yılmaz (48), yörelerindeki tarihi yapının koruma altına alınması gerektiğini dile getirdi.
Yılmaz “Bu bölgeler çok eskiden beri kazılıyor biz bunu biliyoruz. Burada tarihi taşlar arandığını biliyoruz. Buraya makina gelme şansı yok insan eliyle yapılmış. Ellerinde harita olduğunu duymadım fakat olabilir de bu kazılar rastgele yapılamaz” diye konuştu.
İşte diğer kareler...