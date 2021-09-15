Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in BTS'i ağırladı: Özel elçi ataması sonrası BM'ye katılacaklar

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, özel elçi olarak atadığı K-pop grubu BTS'e belgesini teslim etti. BTS ve Moon Jae-in, 76. Birleşmiş Milletler (BM) toplantısına birlikte katılacak. (Fotoğraflar: AFP)

15.09.2021 - 09:55

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in BTS'i ağırladı: Özel elçi ataması sonrası BM'ye katılacaklar - 1
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, geçtiğimiz aylarda Gelecek Nesiller ve Kültür için Özel Elçi seçtiği dünyanın en popüler K-pop gruplarından BTS'i ofisinde ağırladı.


Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in BTS'i ağırladı: Özel elçi ataması sonrası BM'ye katılacaklar - 2
Ülkenin resmi haber ajansı Yonhap, Jae-in'in grup üyelerine özel elçi olarak atandıklarına dair bir belge teslim ettiğini bildirdi.


Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in BTS'i ağırladı: Özel elçi ataması sonrası BM'ye katılacaklar - 3

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; BTS, elçi olarak faaliyetlerine ABD'nin New York eyaletinde 30 Eylül'e kadar sürecek 76. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda başlayacak.


Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in BTS'i ağırladı: Özel elçi ataması sonrası BM'ye katılacaklar - 4
Devlet Başkanı Jae-in ve BTS üyeleri, BM Genel Kurulu'nda 20 Eylül'de yapılacak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Eylem Onyılı toplantısına birlikte katılmayı hedefliyor. Bu oturumda bir performansı yayınlanacak popüler grup konuşma da yapacak.


Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in BTS'i ağırladı: Özel elçi ataması sonrası BM'ye katılacaklar - 5
Jae-in'in ofisinden konuyla ilgili, "BTS tüm dünyaya teselli ve umut aşılıyor. Dolayısıyla grubun BM Genel Kurulu'na katılımı, dünya genelinde gelecek nesillerle iletişimi güçlendirmek ve önemli uluslararası meselelere ilgilerini çekmek için önemli bir fırsat olabilir" açıklaması yapıldı.

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