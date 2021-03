Her gün 60 bin şarkının yüklendiği Spotify'ın ülkedeki en büyük rakibi olan ve aylık 8.81 milyon aktif kullanıcısı bulunan Melon'un da sahibi olan Kakao M ise karşı tarafın anlaşmayı yenilemek istemediğini duyurdu:

Bu duruma tepki gösterenlerden ilki, ulaşılamayan parçalar arasında kendi şarkıları da bulunan Epik High oldu. Yeni albümü 'Epik High Is Here (Part 1)'ı geçen ay çıkaran grubun üyelerinden Tablo, Twitter hesabından durumu eleştirdi: "İşletmeler açgözlülüğü sanatın önüne koyduğunda cefasını çeken neden hep sanatçılar ve hayranlar oluyor?" diye sordu.

Her ne kadar Spotify ve Kakao M arasında kısa süreli bir anlaşmazlık yaşansa da The New York Post'un haberi K-Pop gruplarına artan rağbetin dünya çapında Güney Kore dalgasını büyüttüğüne ve yeni aktörlerin dahil olmasıyla pazarın giderek genişlediğine işaret ediyor.