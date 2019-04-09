Güney Koreli grup Blackpink’ten YouTube rekoru
NTV
Güney Koreli müzik grubu Blackpink’in Kill This Love adlı parçası YouTube’da 100 milyon izlenmeye en hızlı ulaşan video olarak rekor kırdı.
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Güney Kore'den dünyaya yayılan k-pop müzik fırtınası YouTube'a da damga vurmaya başladı. Son olarak Blackpink adlı k-pop grubunun Kill This Love adlı parçası yalnızca 2 gün 14 saatte 100 milyon kez izlendi. Böylece en kısa sürede 100 milyon izlenme sayısına ulaşan video rekorunu kırdı.
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Bir önceki rekor bir başka Güney Koreli şarkıcı PSY'ın Gentleman adlı parçasına aitti. Gentleman 3 günde 100 milyon kez izlenmişti.
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Kill This Love, 24 saatte 56,7 milyon kez izlenerek 1 günde en çok izlenen video rekorunun da sahibi oldu.
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24 saatte en çok izlenen video rekoru Ariana Grande'nin Thank You Next adlı şarkısına aitti.
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Blackpink grubu 2016'da kuruldu ve ilk albümlerini geçtiğimiz ağustos ayında piyasaya sürdü.
Bu albümle Amerikan listelerinde tarihin en hızlı yükselen kadın k-pop grubu oldu.