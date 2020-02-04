Gupse Özay Eltilerin Savaşı ile zirvede (31 Ocak-2 Şubat 2020 gişe rakamları)
Box Office Türkiye'nin zirvesinde beş hafta sonra farklı bir yapım yer alıyor. Gupse Özay, Merve Dizdar, Uraz Kaygılaroğlu ve Ferit Aktuğ'un yer aldığı Eltilerin Savaşı, açılış hafta sonunda 586.946 seyirci tarafından izlendi ve gişenin zirvesine yerleşti. Vizyon öncesi hâlihazırda yüksek olan beklentilerin bile üzerine çıkan bir açılış performansı sergileyen film, Gupse Özay'ın filmografisinde en iyi açılış miktarına ulaşan yapım oldu. İşte 31 Ocak-2 Şubat 2020 gişe rakamları...
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.