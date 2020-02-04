Gupse Özay Eltilerin Savaşı ile zirvede (31 Ocak-2 Şubat 2020 gişe rakamları)

Box Office Türkiye'nin zirvesinde beş hafta sonra farklı bir yapım yer alıyor. Gupse Özay, Merve Dizdar, Uraz Kaygılaroğlu ve Ferit Aktuğ'un yer aldığı Eltilerin Savaşı, açılış hafta sonunda 586.946 seyirci tarafından izlendi ve gişenin zirvesine yerleşti. Vizyon öncesi hâlihazırda yüksek olan beklentilerin bile üzerine çıkan bir açılış performansı sergileyen film, Gupse Özay'ın filmografisinde en iyi açılış miktarına ulaşan yapım oldu. İşte 31 Ocak-2 Şubat 2020 gişe rakamları...

Bad Boys: Her Zaman Çılgın
20.345
Karakomik Filmler 2
24.406
Kutup Köpekleri
25.103
Dolittle
28.802
Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı
39.250
Gamonya: Hayaller Ülkesi
73.983
Aşk Tesadüfleri Sever
79.631
Baba Parası
93.245
Rafadan Tayfa Göbeklitepe
144.234
Eltilerin Savaşı
586.946

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