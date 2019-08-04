Güzelşeyh kasrı ahır olarak kullanılıyor
Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Güzelşeyh köyünde bulunan asırlık Güzelşeyh Kasrı'nın büyük bölümü, bakımsızlık nedeni ile yıkıldı. Köy sakinleri, göçerler tarafından ahır olarak kullanılan kasrın restorasyon çalışmasının yapılması ve turizme kazandırılması için yetkililere çağrıda bulundu.
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1Diyarbakır-Mardin karayolu üzerinde Çınar ilçesine bağlı Güzelşeyh köyünde bulunan ve köyle aynı ismi taşıyan asırlık Güzelşeyh kasrı yıllara yenik düştü.
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2Göçerlerin yol güzergahında olduğu için ahır olarak kullanılan kasrın büyük bir bölümü bakımsızlıktan yıkıldı.
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3Köy halkı, bazalt ile Mardin taşından yumurta akı kullanılarak inşa edilen kasrın restore edilip turizme kazandırılması için yetkililere çağrıda bulundu.
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4Kasrın yanında evi olan ve yıllardır Güzelşeyh köyünde yaşayan Heybet Altınakar, yetkililere çağrıda bulunarak onarım yazısı gelmesine rağmen başlatılmayan restorasyonun bir an önce yapılmasını ve kasrın turizme kazandırılmasını istedi.
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Altınakar, “Bu tarihi yer 1900’lü yıllarda Şeyh Kasım’ın büyük oğlu Şeyh Mehmet Neytullah Altınakar tarafından yapılmış. Buranın yapılış amacı, alt katlarını ailesi için üst katlarında bulunan 2 odayı ise medrese olarak kullanıyormuş. 47 yaşındayım gördüm göreli bir kısmı sağlamdı diğerleri de bakımsızlık ve doğa olaylarından sonra yıkıldı. Buranın restore edilmesini, turizme kazandırılmasını istiyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onarım yazısı gelmiş, en kısa zamanda yapılmasını istiyoruz” dedi.
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6Serdar Altınakar, “Bu güzelliğin turizme katılmasını, buraya turistlerin gelip görmelerini ve tüm dünyaya yayılmasını istiyoruz. Buradan Cumhurbaşkanımıza, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza sesleniyorum bu güzelliği devletimize kazandırın” diye konuştu.
Sit alanı ilan edilmesine rağmen asırlık Güzelşeyh kasrının içerisinde mevsimlik işçiler tarafından hayvanlar için ahır yapıldığı görüldü.
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7Sit alanı ilan edilmesine rağmen asırlık Güzelşeyh kasrının içerisinde mevsimlik işçiler tarafından hayvanlar için ahır yapıldığı görüldü.
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