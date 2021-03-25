Gwyneth Paltrow: Oscar kazanınca 3 hafta gizlendim

“26 yaşındaydım ve anne-babamın Santa Monica’daki evinde üç hafta gizlenmiştim” diyen Paltrow, “Şimdi geriye dönüp baktığımda çok ilginç ve yalnız bir dönemdi” şeklinde konuştu.

Paltrow, “Hayatta başıma gelmesini en son istediğim şeyden çok şey öğrendim. Asla boşanmak istemedim. İki çocuğumun babasıyla nikahsız kalmayı arzu etmedim. Ama bu süreçte kendimle ilgili tahmin edebildiğimden daha çok öğrendim. Sorumluluklarıma odaklandım ve ancak ondan sonra dünyanın en mükemmel adamı eşim Brad (Falchuk) ile karşılaştım.”