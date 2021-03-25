Gwyneth Paltrow: Oscar kazanınca 3 hafta gizlendim
Gwyneth Paltrow, eski eşi Chris Martin ve 1999 yılında kazandığı Oscar ödülüyle ilgili samimi itiraflarda bulundu.
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25.03.2021 - 08:43
Aşık Shakespeare filmindeki rolüyle 1999 yılında En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar Ödülü’ne layık görülen Gwyneth Paltrow, katıldığı bir podcast’te, o dönem gördüğü ilgiden aşırı bunaldığını söyledi.
48 yaşındaki oyuncu, Oscar kazandığı için insanların kendisinden nefret edebileceği kaygısına kapıldığını açıkladı.
“26 yaşındaydım ve anne-babamın Santa Monica’daki evinde üç hafta gizlenmiştim” diyen Paltrow, “Şimdi geriye dönüp baktığımda çok ilginç ve yalnız bir dönemdi” şeklinde konuştu.
Oyuncu, eski eşi Chris Martin’den boşanmak istemediğini de itiraf etti.
Paltrow, “Hayatta başıma gelmesini en son istediğim şeyden çok şey öğrendim. Asla boşanmak istemedim. İki çocuğumun babasıyla nikahsız kalmayı arzu etmedim. Ama bu süreçte kendimle ilgili tahmin edebildiğimden daha çok öğrendim. Sorumluluklarıma odaklandım ve ancak ondan sonra dünyanın en mükemmel adamı eşim Brad (Falchuk) ile karşılaştım.”
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