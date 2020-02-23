Ordu'da Muzadere Kilisesi restore edildi

"ÇOK FAZLA TAHRİP EDİLMİŞTİ"



Ordu Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, tarihi Muzadere Kilisesi'nin dikdörtgen planlı, tek neftli olduğunu belirterek "Kilisenin doğu cephesinde geniş bir apsis yer alıyor. Bu kilisenin 19'uncu yüzyılda yapıldığı düşünülüyor. Oldukça tahrip edilmiş bir durumdaydı. Ordu Valimiz Seddar Yavuz’un desteleriyle kültür katkı payı ödeneğinden kilisenin restorasyon projesi yapıldı. Proje, Kültür Varlıkları Bölge Kurulu’ndan onaylandıktan sonra aslına ve projesine uygun olarak tamamlandı. Tarihi kilise aynı zamanda yaylaları birbirine bağlayan Yeşil Yol Projesi’nin güzergahında yer alıyor. Bu nedenle kilisenin, turizme kazandırmış olması çok önemliydi, yerli ve yabancı turistler tarafından kilise ziyaret edilebilecek” dedi.