Hababam Sınıfı Yaz Oyunları'nın yeni vizyon tarihi belli oldu

Hababam Sınıfı Yaz Oyunları'nın konusu ise şöyle:

"Kıbrıs'ta her yıl düzenlenen liseler arası geleneksel yaz oyunlarına bu kez Özel Çamlıca Lisesi katılma hakkı kazanır. Okulun sahibi Pinti Lütfullah yarışma için fen bölümünden dört öğrenci seçer. Fakat Hababam'ın planı devreye girer ve bu dört öğrencinin yerine Yakışıklı, Racon, Format ve Dede, Kıbrıs uçağındaki yerini alır. Şampiyon olmayı hiç umursamayan ve tek amaçları güzel bir tatil olan Hababam için bu yarışma, arkadaşlık ve dayanışmanın değerini anladıkları unutulmaz bir maceraya dönüşecektir."