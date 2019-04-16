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Hababam Sınıfı Yeniden gişede Hellboy'u geçti (Box Office 12-14 Nisan 2019)

Doğa Can Anafarta'nın yönettiği Hababam Sınıfı'nın yeni uyarlaması Hababam Sınıfı Yeniden, ikinci hafta sonunda 52.374 seyirci tarafından izlenerek Box Office Türkiye'nin birinci sırasında yer aldı. Film on günde toplamda 159.273 seyirci tarafından izlendi. Haftanın yeni filmlerinden Hellboy, 47.956 seyirciyle açılışını listenin üçüncü basamağında gerçekleştirdi. İşte 12-14 Nisan 2019 haftası gişe rakamları...

  • 1

    Kardeşler

    218

  • 2

    Çınar

    908

  • 3

    Altın Eldiven / The Golden Glove

    2.171

  • 4

    Mazlum Kuzey & Kuddusi 2: La! Kasada Para Var!

    5.198

  • 5

    Şipşak Aile / Instant Family

    5.292

  • 6

    Aşgar: Cin Vadisi

    8.084

  • 7

    Kapı

    14.618

  • 8

    After

    31.276

  • 9

    Büyük Macera / Big Trip

    34.015

  • 10

    Hellboy

    47.956

  • 11

    Shazam! 6 Güç

    51.079

  • 12

    Hababam Sınıfı Yeniden

    52.374

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