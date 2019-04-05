Hababam Sınıfı Yeniden gişede ne yapacak?
Kemal Sunal, Tarık Akan, Halit Akçatepe, Şener Şen, Adile Naşit, Ayşen Gruda, Münir Özkul gibi efsanevi isimlerle Türk sinema tarihine damga vuran, 2000'li yıllardaki serisi ise 1,5 milyon ile 2,5 arasında gişe rakamına ulaşan Hababım Sınıfı'nın yeni uyarlamasının gişede ne yapacağı merakla bekleniyor. İşte Hababam Sınıfı Yeniden hakkında bilmeni gerekenler...
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Doğa Can Anafarta'nın yönetmen koltuğuna oturduğu ve Rıfat Ilgaz'ın ölümsüz eserinden bir kez daha uyarlanan Hababam Sınıfı Yeniden bugünden itibaren izleyicileriyle sinemalarda buluşuyor.
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1970'li yıllarda hayatımıza giren ve nesilden nesile unutulmaz hale gelen Hababam Sınıfı serisi filmleri, Türk Sineması'nın en önemli yönetmenlerinden Ertem Eğilmez yönetmenliğinde ve Kemal Sunal, Tarık Akan, Halit Akçatepe, Şener Şen, Adile Naşit, Ayşen Gruda, Münir Özkul gibi efsanevi isimleri oyuncu kadrosunda bulundurarak akıllara kazınmıştı. Şimdi ise Doğa Can Anafarta yönetmenliğindeki yeni film izleyicileriyle buluşuyor.
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Yeni nesil komedi oyuncuları ve modern çağa uyarlanmış yepyeni karakterleriyle Hababam Sınıfı Yeniden filmi Özel Çamlıca Lisesi'nin öğrencilerini konu ediniyor.
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4Karma öğretime geçecek olan liseye yatılı olarak kız öğrencilerin gelmesi üzerine ortalık karışır! Yeni gelen kızlar ve erkekler arasındaki eğlenceli rekabete yer verecek olan filmde öğrencilerin başına neler gelecek? Efsanevi Hababam Sınıfı serisine bir yenisini ekleyecek olan Hababam Sınıfı Yeniden filmi, Duba Nuri, Format Hasan, Racon Faruk, Yakışıklı ve Düldül gibi karakterlere filmde yer veriyor.
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5Merakla beklenen yeni nesil komedi filmi Hababam Sınıfı Yeniden filminin yönetmen koltuğuna Biz Size Döneriz ve Damat Takımı gibi başarılı komedi filmlerine imza atan Doğa Can Anafarta otururken, filmin oyuncu kadrosunda Altan Erkekli, Toygan Avanoğlu, Hande Katipoğlu, Sadi Celil Cengiz, Yusuf Çim, Özge Özacar, Giray Altınok, Sami Aksu, Nazlı Pınar Kaya, Fırat Albayram, Irmak Aydın, Mustafa Karaoğlu, Hasan Say, Hülya Duyar, Osman Alkaş, Deniz Yeşil Mavi, Nural Demirhan ve Vural Ceylan yer alıyor.
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6Görüntü yönetmenliğini Mehmet Başbaran'ın üstlendiği, senaryosunu ise Evren Erdoğan ve Ayşe Balıbey'in kaleme aldığı filmin önceki yemniden uyarlamaların başarısına ulaşıp ulaşmayacağı merakle bekleniyor. İşte 2000'li yıllarda tekrar çekilen Hababam Sınıfı serisinin gişe rakamları...
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7Hababam Sınıfı Merhaba
2004 yılında vizyona giren başrollerinde; Mehmet Ali Erbil, Mehmet Ali Alabora, Şafak Sezer, Peker Açıkalın, Nehir Erdoğan, Hülya Koçyiğit, Cengiz Küçükayvaz, Ayşen Gruda, Halit Akçatepe, Zeki Alasya, Sümer Tilmaç'ın oynadığı Hababam Sınıfı Merhaba 1milyon 581 bin 457 gişe rakamına ulaştı.
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8Hababam Sınıfı Askerde
Başrollerinde; Mehmet Ali Erbil, Mehmet Ali Alabora, Şafak Sezer, Peker Açıkalın, Hülya Avşar, Cengiz Küçükayvaz, Halit Akçatepe, Sümer Tilmaç'ın olduğu Hababam Sınıfı Askerde ise 2005 yılında 2 milyon 587. 824 seyirci tarafından izlendi
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Hababam Sınıfı 3,5
2006'da vizyona giren Hababam Sınıfı 3,5 ise Mehmet Ali Erbil, Mehmet Ali Alabora, Şafak Sezer, Peker Açıkalın, Cengiz Küçükayvaz, Deniz Oral, Halit Akçatepe ve Sümer Tilmaç kadrosuyla 2 milyon 68 bin 165 seyirciye ulaştı