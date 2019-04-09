Hababam Sınıfı Yeniden'i kaç kişi izledi? (Box Office 5-7 Nisan 2019)
Nisan ayının ilk hafta sonunda vizyona giren dört yeni film, Box Office Türkiye'nin ilk dört sırasında yer almayı başardı. ABD'de 53,45 milyon dolarla açılışını gerçekleştiren Shazam!, 109.562 seyirci tarafından izlenerek açılışını birinci sırada gerçekleştirdi. Hababam Sınıfı'nın "yeni" bir yeniden çevrimi olan Hababam Sınıfı Yeniden, açılış hafta sonunda 70.272 seyirci tarafından izlendi ve listeye ikinci sıradan giriş yaptı. Yeşilçam'dan sonra yeniden çekilen Hababam Sınıfı 3,5 filmi ilk üç gün rakamına göre 450.783, Hababam Sınıfı Askerde ise 406.068 gişe rakamına ulaşmıştı. İşte 5-7 Nisan 2019 Box Office Türkiye rakamları...
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1
Suç Unsuru
1.076
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2
Benden Hikayesi
1.489
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3
İhtiyar Adam ve Silah
1.573
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4
Türk İşi Dondurma
34.657
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5
Dumbo
45.523
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6
Hayvan Mezarlığı
60.768
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7
Hababam Sınıfı Yeniden
70.272
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8
Shazam! 6 Güç
109.562