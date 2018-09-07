Hadi Bilgi Yarışması soruları ve cevapları (Kendini test et)

1 HADİ yarışmasında bu hafta en çok merak edilen sorusu: 'Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu kimdir?' oldu. HADİ İPUCU SORUSU Size tarihin en başarılı imparatorluklarının birinden bir ipucu getirdik hadiciler! Bu öyle bir imparatorluk ki tarihin ilk biyolojik silahını kullanmış, aktif olduğu dönemde bitmeyen istilalarıyla dünyada korkutmadık devlet bırakmamıştır. Evet Moğol İmparatorluğu'ndan bahsediyoruz. Peki, Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu kimdir? İPUCU CEVABI CengizHan

2 Tiger Woods hangi sporun en önemli temsilcisidir? - Golf

3 En uzun gecenin yaşandığı tarih hangisidir? 21 Aralık’ta Güneş ışınları Oğlak dönencesine dik olarak gelir. Böylece yılın en kısa günü, kış gün dönümü olarak 21 Aralık’tır. Kuzey Yarım Küre Güneş’e doğru döndüğünde ekvatorun kuzeyinde bulunan ülkelerde yaz mevsimi, ekvatorun güneyinde bulunan ülkelerde de kış mevsimi yaşanır.

4 Nurhan Damcıoğlu ve Huysuz Virjin'in öncüsü olduğu dans türünün ismini biliyor musunuz? Cevap - Kanto

5 FIFA’ya göre futbolun doğduğu ülke hangisidir?

İngiltere

Brezilya

Çin





6 Çin

7 Demir Adam filminin yapımcısına göre, Demir Adam karakterinin yaratılması için kimden ilham alınmıştır?

Bill Gates

Steve Jobs

Elon Musk







8 Elon Musk

9 Yüzü çok güzel olan kadınlar için yapılan benzetme hangisidir?

Ayın biri gibi

Ayın beşi gibi

Ayın ondördü gibi







10 Ayın ondördü gibi

11 NBA tarihinin en skorer oyuncusu kimdir?

Kerim Abdül Cabbar

Michael Jordan

Wilt Chamberlain

12 Kerim Abdül Cabbar

13 Yerleşim yerleri içinde otomobiller için hız limiti saatte kaç kilometredir?

50

60

70





14 50

15 Hollywood tabelası 1923 yılında hangi sektörün tanıtımı için dikilmiştir? Turizm

Sinema

Emlâk





16 Emlâk

17 "Yalnızlık Bakanlığı" geçtiğimizde günlerde hangi ülkede kurulmuştur? İsveç

İngiltere

Rusya





18 İngiltere

19 Hababam Sınıfı film serisinde sadece iki filmle diğerlerinden daha az filmde oynayan oyuncu hangisidir? Tarık Akan

Halit Akçatepe

Kemal Sunal





20 Tarık Akan

21 George Orwell'in "Bin Dokuz Yüz Seksen Dört" romanındaki baş kararakter hangisidir?

Winston Smith

Raistlin Majere

Holden Caufield

22 Winston Smith

23 Bovling oyununda bir oyuncunun alabileceği en yüksek puan kaçtır?

200

250

300

24 300

25 2005 yılında doğan oğluna Süpermen'in gerçek ismi olan Kal-el ismini veren ünlü oyuncu hangisidir?

Kevin Costner

Brad Pitt

Nicolas Cage

26 Nicolas Cage

27 Evrende görebildiğimiz en uzak gök cisimleri hangileridir?

Süpernova

Nötron yıldızı

Kuasar





28 Kuasar

29 Atatürk'ün okulda alıştığını söylediği ve çok sevdiği yemek hangisidir?



Kuru fasulye ve pilav

Makarna ve dolma

Patates ve köfte

30 Kuru fasulye ve pilav

31 "Seni seviyorum" anlamında "segenigi segevigiyogorugum" diyen biri hangi dili kullanıyordur?

Kuş dili

Plaza dili

İşaret dili





32 Kuş dili

33 Bir zarın kaç köşesi vardır? 4 6 8

34 8

35 Olimpiyat bayrağı üzerinde bulunan iç içe geçmiş 5 renkli halka hangilerini temsil eder?

Madalyaları

Spor dallarını

Kıtaları

36 Kıtaları

37 Süt Kardeşler filminde "Seni hiç sevmedim süt oğlan, babanı da sevmezdim" repliğini söyleyen oyuncu kimdir?

Kemal Sunal

Şener Şen

Halit Akçatepe

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Şener Şen

39 Hamlet oyununda, Hamlet'in elinde tutarak "Olmak ya da olmamak" repliğini söylediği kafatası oyundaki hangi karaktere aittir?

Horatio

Yorick

Ophelia





40 Yorick

41 Beşamel sos yapımında hangisi kullanılmaz?

Un

Süt

Şeker

42 Şeker

43 Bir ay içerisinde meydana gelen ikinci dolunaya ne ad verilir?

Sarı Ay

Mavi Ay

Kızıl Ay





44 Mavi Ay

45 Otomobillerde hava yastıklarının şişmesi için kullanılan gaz hangisidir? Hidrojen

Oksijen

Nitrojen





46 Nitrojen

47 Mesir macunuyla iyileştiği söylenen Ayşe Hafsa Sultan hangi padişahın eşidir?

Yavuz Sultan Selim

Kanuni Sultan Süleyman

II. Mahmud





48 Yavuz Sultan Selim

49 Zoraki Kral, Sefiller ve Lanet Takım filmlerinin Oscar ödüllü yönetmeni kimdir?

Tim Burton

Christopher Nolan

Tom Hooper





50 Tom Hooper

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Eurovision Şarkı Yarışması'nda ülkemizi temsil eden ilk sanatçı kimdir? Semiha Yankı

Ajda Pekkan

Çetin Alp

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