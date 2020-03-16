Hadi Gidelim (Onward) geçen hafta 50 milyon bu hafta 10 milyon dolar (ABD Bocx Office 13-15 Mart 2020)

ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen Box Office verileri belli oldu. Geçtiğimiz yıl 50 milyon dolar ile gişede zirve yapan Hadi Gidelim (Onward) filmi bu hafta büyük bir düşüşle 10 milyon gişe yaptı ancak lider kalmayı da başardı. Hadi Gidelim'in gişesinde 5'de 1'lik düşüşün nedeni olarak insanların sinema salonlarını corona virüs nedeniyle doldurmaması gösterildi. İşte 13-15 Mart 2020 ABD gişe rakamları...

16.03.2020 - 07:57

Bad Boys for Life 1.1 milyon dolar
Emma. 1.4 milyon dolar

The Call of the Wild 2.2 milyon dolar

The Way Back 2.4 milyon dolar

Sonic the Hedgehog 2.6 milyon dolar

The Hunt 5.3 milyon dolar

The Invisible Man 6 milyon dolar

Bloodshot 9.3 milyon dolar

I Still Believe 9.5 milyon dolar

Onward 10.5 milyon dolar

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