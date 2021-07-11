Hadrianaupolis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor

11.07.2021 - 13:45
Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanıldığı tahmin edilen Hadrianaupolis Antik Kenti, ortaya çıkarılan mozaikler dolayısıyla Karadeniz'in Zeugması olarak biliniyor.
Bu yıl restorasyon çalışmalarına yoğunlaştıklarını belirten Çelikbaş, "8 restoratörümüz görev yapıyor. Arkeologlarımız, sanat tarihçilerimiz, epigraflarımız, metal ve cam uzmanları ve antropologlarımız var. Bizler interdisipliner çalışmalara önem veren bir kazı ekibiyiz" dedi.
Çelikbaş, "Ekibimizde birçok bilim dalına ait uzmanımız mevcut. Kazı çalışmaları aralık ayına kadar devam edecek. 12 ay boyunca kazı yapılabilen bir statüdeyiz. Hadrianaupolis'te çalışmaların uzun soluklu devam edeceğini belirtmek isterim. diye konuştu.
Kazıların üç noktada yoğunlaştığını vurgulayan Çelikbaş "Bunlardan birincisi Güney Nekropol. Güney Nekropol'de kaya mezarlarından oluşan bir alan olduğunu söyleyebiliriz. Kaya mezarları, bölgenin ölü gömme geleneklerini yansıtması açısından bize güzel veriler sunuyor" dedi.
Doç. Dr. Ersin Çelikbaş "Diğer bir kazı noktamız, kare planlı bir yapı. Henüz fonksiyonunu tam çözemedik. İlerleyen kazı çalışmalarında yapının fonksiyonunu çözeceğiz" diye konuştu.
Üçüncü kazı alanının ise Kuzey Batı Nekropol Kilisesi olarak adlandırılan yapıda olduğunu belirten Çelikbaş "Buradaki kazı 3 yıldır devam ediyor. Bu yıl muhtemelen tamamlanacak ve artık koruma önlemlerine geçeriz" dedib