Hafta sonu için dizi önerileri (IMDb: Top 50)
Yabancı dizi izlemek isteyip karar veremeyenler için; yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran IMDb'nin en popüler yapımlar kategorisi fikir verici olabilir. İşte mayıs ayını zirvede karşılayan 50 dizi...
The 100 The 100 (2014)
7,7
44. Criminal Minds (2005)
8,1
43. Soprano Ailesi (1999)
9,2
42. The Last Dance (2020)
9,5
41. Schitt's Creek (2015)
8,4
40. Sıkı Dostlar (1994)
8,9
39. Park ve Bahçeler (2009)
8,6
38. The Midnight Gospel (2020)
8,4
36. Little Fires Everywhere (2020)
7,7
32. The Blacklist (2013)
8,0
31. Tuhaf Şeyler (2016)
8,8
30. Too Hot to Handle (2020)
4,5
28. Grey's Anatomy (2005)
7,6
27. Brooklyn Nine-Nine (2013)
8,4
25. Killing Eve (2018)
8,3
24. Star Wars: Klon Savaşları (2008)
8,2
23. The Mandalorian (2019)
8,7
21. The Office (2005)
8,9
20. Peaky Blinders (2013)
8,8
19. Yürüyen Ölüler (2010)
8,2
17. Penny Dreadful: City of Angels (2020)
6,2
16. Breaking Bad (2008)
9,5
15. Taht Oyunları (2011)
9,3
14. Better Call Saul (2015)
8,7
13. Normal People (2020)
8,9
12. Defending Jacob (2020)
8,4
10. Gangs of London (2020)
8,6
4. La Casa de Papel (2017)
8,4
2. Never Have I Ever (2020)
8,1