Hafta sonu için dizi önerileri (IMDb: Top 50)

50. The Flash (2014) 7,7

The 100 The 100 (2014) 7,7

47. The Wire (2002) 9,3

42. The Last Dance (2020) 9,5

38. The Midnight Gospel (2020) 8,4

36. Little Fires Everywhere (2020) 7,7

32. The Blacklist (2013) 8,0

30. Too Hot to Handle (2020) 4,5

23. The Mandalorian (2019) 8,7

21. The Office (2005) 8,9

17. Penny Dreadful: City of Angels (2020) 6,2

14. Better Call Saul (2015) 8,7

10. Gangs of London (2020) 8,6

6. After Life (2019) 8,5

2. Never Have I Ever (2020)

8,1