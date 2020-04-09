Haftanın en popüler yabancı film ve dizileri

Corona virüs nedeniyle sosyal izolasyon ve karantinanın uygulandığı şu günlerde; yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi bir veri tabanı IMDb, haftanın en popüler film ve dizilerini listeledi. İşte kullanıcıların oylarıyla belirlenen ve haftanın en popüler 30 yabancı yapımı
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