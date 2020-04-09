Haftanın en popüler yabancı film ve dizileri

Corona virüs nedeniyle sosyal izolasyon ve karantinanın uygulandığı şu günlerde; yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi bir veri tabanı IMDb, haftanın en popüler film ve dizilerini listeledi. İşte kullanıcıların oylarıyla belirlenen ve haftanın en popüler 30 yabancı yapımı

09.04.2020 - 06:46

Dövüş Kulübü (1999)
8,8/

Frozen II / 7.0
Chernobyl / 9.4
Pulp Fiction / 8.9
The Irishman / 7.9

Panchayat / 9.0
Ozark / 8.3
Forrest Gump/ 8.8
Interstellar / 8.6
The Godfather / 9.2
The Dark Knight / 9.0
Inception / 8.8
Uncut Gems / 7.5

Game of Thrones / 9.3

Forrest Gump 8.8

Avengers: Endgame / 8.4
Breaking Bad /9.5
Jojo Rabbit / 7.9
Ford v Ferrari / 8.1
The Shawshank Redemption / 9.3
Once Upon a Time... in Hollywood / 7.7
Tiger King: Murder, Mayhem and Madness / 7.9
Onward / 7.5
The Invisible Man / 7.2
Knives Out / 8.0
Joker / 8.5
The Gentlemen / 8.0
1917 / 8.4
Gisaengchung / 8.6
La Casa de Papel / 8.5
El hoyo / 7.0

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