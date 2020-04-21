Haftanın en popüler yabancı film ve dizileri (21 Nisan 2020)
Sinema ve televizyon filmleri ile film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran dünyanın en büyük çevrimiçi veri tabanı IMDb, haftanın en popüler film ve dizilerini listeledi. İşte kullanıcıların oylarıyla belirlenen haftanın en popüler yabancı yapımları ve aldıkları puanlar...
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